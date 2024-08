Wer kämpft in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" um den Sieg? Diese abenteuerlustigen Kandidatinnen und Kandidaten nehmen teil.

Das Wichtigste in Kürze Das Warten hat ein Ende! "Beauty & The Nerd" ist am 15. August in die fünfte Runde gestartet.

Wer ist in der 5. Staffel dabei? Alle Kandidat:innen siehst du auf dieser Seite.

Nichts verpassen: Zu den Sendetagen und Sendezeiten von "Beauty & The Nerd" 2024 geht's da lang.

"Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde

Wenn acht selbstbewusste Schönheiten auf acht zurückhaltende Nerds treffen, kann das nur eins bedeuten: "Beauty & The Nerd" ist zurück! Wenn am 15. August 2024 die Erfolgs-Show in die fünfte Runde auf ProSieben und auf Joyn startet, kämpfen neue, ungleiche Paare um den Sieg.

Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Doch wer ist in diesem Jahr dabei und tritt den Kampf auf der thailändischen Trauminsel Ko Samui an?

Im Clip: Die Beautys beziehen ihre Traumvilla auf Ko Samui

Wer sind die Beautys und Nerds von Staffel 5?

Raus aus der Komfortzone und rein in ein nerdig-schönes Sommer-Abenteuer! Auch dieses Jahr wagen mutige Kandidat:innen einen Welten-Clash der besonderen Art.

Diese Beautys wollen den Crash-Kurs in Nerdtum bestehen:

Und diese Nerds bekommen ein Makeover für ihr Selbstbewusstsein:

Wer gewinnt die meisten Challenges? Welches Pärchen ist am beliebtesten? Wen wählen die anderen Teams aus der Show? Und wer kann am Ende den Sieg ergattern?

"Beauty & The Nerd" vorab sehen

Die neuen Folgen von "Beauty & The Nerd" 2024 sind sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+ verfügbar. Außerdem zeigt Joyn eine "Beauty & The Nerd"-Spezial-Folge mit Exklusiv-Material aus der Show, Reise-Vlogs der Nerds und dem Einzug der Beautys.

Wie sich die Beauty-Nerd-Paare unter der Sonne Thailands schlagen, siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.