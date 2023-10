Drag-Queen Olivia Jones nimmt den Promis bei "Das große Promi-Büßen" als Moderatorin die Beichte ab. Im Interview verrät sie spannende erste Details zur neuen ProSieben-Show.

Was ist für Sie das Besondere an der neuen ProSieben-Show "Das große Promi-Büßen"?

Olivia Jones: Es ist eine Reality-Show, die es in dieser Form noch nie gab: Eine Rolle, in der man mich noch nie erlebt hat und Reality-Stars die noch nie zur öffentlichen Beichte zitiert wurden. Wir erleben in 'Das große Promi-Büßen' legendär-komische Momente, aber auch vieles, was unsere Promis in einem ganz neuen Licht zeigt. Das Überraschendste für mich: Die wenigsten haben damit gerechnet, dass es bei allem Spaß auch ernst wird. Mit coolen Challenges hat jeder gerechnet. Aber die größte Herausforderung, der sich unsere Promis stellen, waren die dunklen Schatten ihrer eigenen Vergangenheit, mit denen ich sie konfrontiere. Das schockiert und überfordert einige.

In "Das große Promi-Büßen" sieht man Sie in einer außergewöhnlichen Rolle. Wie beschreiben Sie Ihre Aufgabe in der Reality-Show?

Olivia Jones: Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten. In der 'Runde der Schande' werden mir die Reality-Bad-Boys und -Girls Rede und Antwort stehen. Es ist spannend zu sehen, was sie aus dieser zweiten Chance machen.

Ohne zu viel zu verraten: Welcher Promi beeindruckt Sie in "Das große Promi-Büßen" am meisten?

Olivia Jones: Ich verrate nur so viel: Es gibt Tränen, Wutausbrüche, offene Kampfansagen, auch gegen mich, und Vorwürfe, mit denen keiner gerechnet hat. Aber auch Beichten, die mich erschüttern. Viele Momente sind mir echt ans Herz gegangen. Und ich habe durch diese Reality-Show einige Menschen neu kennen und endlich verstehen gelernt. Es ist ein weiter Weg, aber ein sehr unterhaltsamer mit vielen überraschenden Wendungen.