"Das große Promi-Büßen" geht im Herbst mit neuen Kandidatinnen und Kandidaten in die dritte Runde. Was bislang zum Cast bekannt ist, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Neue Staffel, neue Kandidat:innen: "Das große Promi-Büßen" geht 2024 auf ProSieben in die nächste Runde.

In Staffel 3 stellen sich neue Kandidatinnen und Kandidaten den größten Fehlern ihrer Vergangenheit.

Wer ist dabei? Das ist bisher zum Cast bekannt.

"Das große Promi-Büßen" kehrt zurück!

Wenn Reality-Stars zu ihren Fauxpas stehen und öffentlich die Beichte ablegen, kann das nur eins bedeuten: "Das große Promi-Büßen" ist zurück auf ProSieben! In der Show werden die Kandidatinnen und Kandidaten von Moderatorin Olivia Jones mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und gehörig in die Mangel genommen. In diesem Herbst geht es mit neuen Promis in die dritte Staffel.

Wer ist in Staffel 3 dabei?

Bislang ist nur bekannt, dass es eine dritte Staffel von "Das große Promi-Büßen" im Herbst geben wird. Wer genau an der Show teilnimmt, ist noch unklar.

Doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche. "Es werden höchstwahrscheinlich viele Namen von denen, die die Zuschauer genannt haben, dabei sein“, erklärte Olivia Jones bereits gegenüber "Promiflash". Laut "Bild" und "Ruhr24" sollen zum Beispiel Schauspielerin Bea Fiedler und Sängerin Anita Latifi ins Camp ziehen.

Gerüchten zufolge könnten diese Kandidatinnen und Kandidaten in der neuen Staffel bei Olivia Jones die Beichte ablegen:

Rapperin Anita Latifi

Achtziger-Ikone Bea Fliedler

Influencer Babak "Bobby" Chambers

Reality-Darstellerin Christina Dimitriou

Ex-GNTM-Kandidatin Elsa Latifaj

Jörg Hansen Reality-Star

Influencer Sam Dylan

Thorsten Legat und Sohn Nico TV-Persönlichkeitenund Sohn

Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa

Und was sagen TV-Sender ProSieben und Streaming-Anbieter Joyn dazu, bei denen die Reality-Show zu sehen ist?

Welche Promis sich bei Olivia Jones in der 'Runde der Schande' ihren persönlichen Fehltritten stellen und was alles im Camp passiert, sehen die Zuschauer:innen schon im Herbst in der neuen Staffel 'Das große Promi-Büßen' auf Joyn. Pressesprecherin Joyn

So funktioniert "Das große Promi-Büßen"

Bei "Das große Promi-Büßen" ziehen prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen in ein Camp. Dort konfrontiert sie Travestie-Ikone Olivia Jones in der "Runde der Schande" mit ihren größten Fauxpas und redet ihnen ins Gewissen.

Außerdem müssen die Stars jeglichem Luxus abschwören und herausfordernde Challenges bestehen. Wie reagieren die Kandidatinnen und Kandidaten auf die offene Kritik? Wer zeigt Reue und nutzt die Chance, sich der Öffentlichkeit von einer anderen Seite zu zeigen?

Sobald es Neuigkeiten zum diesjährigen Cast von "Das große Promi-Büßen" gibt, erfährst du sie hier. Alle Folgen der Sünden-Show kannst du kostenlos auf Joyn nachschauen.

