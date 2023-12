Emmy vs. Leon: Knaller-Schlacht im zweiten "Duell der Loser" bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Das Wichtigste in Kürze Das sind die Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen" 2023.

Nach dem "Tribunal der Loser" in Folge 4 müssen zwei Promis ins Duell. Allerdings geht es nicht um das Camp-Aus, sondern eine Nominierung für das nächste Duell.

Das zweite "Duell der Loser" findet statt. Emmy und Leon müssen nach Lishas freiwilligem Aus in Folge 4 überraschend gegeneinander antreten. Bei einer wilden Quad-Fahrt mit Feuerwerk schießen die beiden sich gegenseitig ab. Wer kann den Kampf für sich entscheiden?

Im Clip - Emmy vs. Leon: Wer gewinnt das Duell und darf im Camp bleiben?

Emmy und Leon müssen im Duell gegeneinander antreten

Die meisten Nominierungen im letzten Tribunal der Loser gingen an Lisha. Da die 37-Jährige sich jedoch offen ausgesprochen hatte, dass sie nicht länger bleiben wolle, durfte sie das Camp ohne Duell direkt verlassen. Die Überraschung: Emmy und Leon müssen ins Duell, da sie die restlichen Stimmen der anderen Promis bekommen hatten.

Um ihr eigenes Aus müssen Emmy und Leon jedoch vorerst nicht bangen. Wer das Duell verliert, darf bleiben, muss sich jedoch im nächsten "Duell der Loser" erneut beweisen.

Ballons und Motorräder - oder Quads?

Schon von weitem kann Emmy Ballons erspähen. Ob die etwas mit dem anstehenden Duell-Spiel zu tun haben? In der Tat. Die Ballons hängen an zwei Quads, die auf einer kleinen Schotterpiste geparkt sind. Emmy freut sich, denn sie hat einen Motorradführerschein. Doch Moment. "Das ist ein Quad Mann", holt Leon das Reality-Sternchen zurück auf den Boden der Tatsachen. Emmys Motivation leidet darunter jedoch nicht. Siegessicher grinsend steht sie mit ihrem Kontrahenten am Rand der Spielfläche. Leon hingegen ist der Respekt vor dem Duell deutlich anzumerken.

Anschließend werden die Regeln erklärt. Das Konzept ist einfach: Während der Fahrt müssen die beiden versuchen, die 15 Ballons ihres Gegners mit Silvesterfeuerwerk abzuschießen und somit zum Platzen zu bringen. Wer zuerst alle gegnerischen Ballons erwischt, gewinnt das Duell für sich. Jedes Feuerwerk hat 15 Schuss. Danach müssen die Quads zum Ausgangspunkt gefahren und ein neues Feuerwerk gezündet werden.

Die anderen Promis sind gespannt, wer den Kampf für sich entscheiden wird. "Leon wird sowas gut können", ist sich Danni sicher. Steff ist der Meinung, dass auch die büßende Barbie nicht unterschätzt werden darf. "Emmy ist nicht doof und Emmy ist ein starker Gegner", betont der Malle Macho. Wer kann das Duell für sich entscheiden?

Das Duell wird ein wahres Feuerwerk

Das Startsignal ertönt und nun heißt es: Feuer frei! Emmy und Leon düsen auf ihren Quads los und das Feuerwerk fliegt durch die Luft. Die ersten Ballons platzen und immer wieder zischen die Funken hin und her. Nach der ersten Runde hat Leon noch 13 Ballons übrig, Emmy noch 11. Schnell ein neues Feuerwerk anzünden und weiter geht's.

Wie zwei Zauberer ihre Zauberstäbe richten Emmy und Leon ihre römischen Lichter aufeinander und umkreisen sich mit den Quads. In der zweiten Runde kann Leon ordentlich Punkte machen. Zwischendrin liegt der Skandal-Youtuber mit 8 zu 4 übrigen Ballons vorne. Doch dann die Überraschung: Nachdem das Feuerwerk erloschen ist, sieht der aktuelle Stand ganz anders aus. Beide haben nur noch einen Ballon an ihrem Quad hängen.

Es ist noch alles möglich. Die finale Runde wird das Duell entscheiden. Wer kann zuerst einen Treffer landen? In einem spannenden Finale schießen sich Emmy und Leon ein letztes Mal die Feuerwerks-Kracher um die Ohren. Ein Schuss trifft den 31-Jährigen sogar am Hals. Dank Helm und Anzug kommt der Youtuber jedoch mit einem kleinen Brandloch im Schal davon. Dann fällt der entscheidende Treffer. Emmys letzter Ballon platzt und Leon gewinnt das Duell.

Das Duell ist entschieden

Nach seinem Sieg sprich Leon Emmy ein Kompliment aus. "Du hast das gut gemacht. Hast dich gut geschlagen", lobt er die 24-Jährige. Stolz springt das TV-Sternchen ihren Konkurrenten an. Dennoch: Als Verliererin des Duells muss Emmy im nächsten "Duell der Loser" erneut um ihren Platz im Camp kämpfen. Für Malle Macho Steff ist jedoch klar: Emmy hätte so oder so ins nächste Duell gemusst.

Selbst wenn Emmy heute das Spiel gewonnen hätte, wär sie nächstes Mal sowieso nominiert worden, weil sie verhält sich halt hier einfach manchmal total doof. Steff Jerkel

Emmy selbst sieht ihre Niederlage sportlich. "Beim nächsten Duell möchte ich noch weiter kämpfen und alles geben in diesem Duell, um hier weiterhin zu bleiben", betont die 24-Jährige. Gegen wen das TV-Sternchen antreten muss, wird sich im "Tribunal der Loser" entscheiden.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.