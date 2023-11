"Das große Promi-Büßen" 2023 - Viel Liebe und eine unerwartete Wendung in Folge 4: Diese Kandidatin ist im "Tribunal der Loser" freiwillig raus

Anzeige

Das "Tribunal der Loser" in Folge 4 von "Das große Promi-Büßen" 2023 bringt statt Zickereien und Anfeindungen viel Liebe mit sich. Die Nominierungen verlaufen friedlich und am Ende muss eine Person das Camp verlassen. Jedoch erwartet die Promis eine unerwartete Wendung.

Im Clip - Überraschung beim "Tribunal der Loser": Ein Promi geht freiwillig!

Das bisher liebevollste "Tribunal der Loser"

In Folge 4 steht das nächste "Tribunal der Loser" an. Diese Promis stehen dieses Mal zur Nominierung zur Wahl:

Im Safety-Spiel lieferten Eric, Jürgen, Danni und Patrick die beste Leistung ab. Sie sind daher safe in der nächsten Runde und können nicht ins Duell gewählt werden.

Die Stimmen werden vergeben

Danni beginnt mit ihrer Nominierung. Sie wählt ihre Camp-Freundin Lisha, da sie weiß, dass die 37-Jährige stark mit Heimweh und der gesamten Situation zu kämpfen hat. "Ich sehe, wie du leidest", betont die 45-Jährige und will Lisha mit ihrer Stimme die Chance geben, das Camp zu verlassen.

Anzeige

Christin ist sich über Lishas Situation genauso im Klaren. Jedoch will sie ihr die Möglichkeit geben, sich im Camp weiterzuentwickeln. "Manchmal ist jeder Tag ein neues Glück und dann geht's einem schon viel besser", meint sie im Interview. Nette Worte der sonst so streitlustigen Christin. Die 26-Jährige nominiert Emmy. Patricks Stimme geht ebenfalls an die büßende Barbie. Mit seiner Begründung ist die 24-Jährige jedoch nicht zufrieden und es folgt eine kleine Auseinandersetzung. Letztendlich legen die beiden ihre Diskussion jedoch bei und es kann weiter gehen. Auch von Eric und Leon muss die Camp-Zicke weitere Nominierungen einstecken.

Gloria zeigt Verständnis für Lishas Heimweh und die Sehnsucht nach ihrem Mann Lou, den die 37-Jährige bis jetzt noch nie so lange nicht sehen konnte. Mit lieben Worten wendet sie sich an Lisha und begründet ihre Nominierung.

Ich würd' dir wünschen, dass du ihn bald wieder siehst. Und deswegen bekommst du den Strich. Mit ganz viel Liebe. Gloria zu Lisha

Weitere nette Worte bekommt die 37-Jährige von Steff. Der Malle Macho gibt ihr seine Stimme und betont: "Du bist so eine Maschine, ey. Eine richtige Maschine, Lisha. Und du bist so stark und ich hätte so gerne gegen dich gekämpft, weil ich gegen die Besten kämpfen will. Und du bist eine der Besten ganz klar." Gerührt von dieser Aussage bedankt sich Lisha für die Nominierung: "Du hast das so schön gesagt." Yvonne, Emmy und Jürgen geben ihre Stimmen ebenfalls an die 37-Jährige.

Lisha selbst wählt Leon. Sie zog gemeinsam mit dem Skandal-Youtuber ins Camp ein und würde sich freuen, ihre Reise mit ihm zusammen im Duell zu beenden. Diese scheinbar willkürliche Entscheidung kann der 31-Jährige nicht begreifen. Die anderen verstehen ihre Beweggründe jedoch: Lisha musste jemanden wählen und wollte sich nicht mit dem Rest gegen Emmy stellen.

Überraschende Wendung: Wer muss ins Duell?

Am Ende hat Lisha mit sechs Nominierungen die meisten Stimmen erhalten. Knapp hinter ihr landet Emmy mit vier Strichen. Außerdem hat Leon eine Stimme erhalten.

Die 37-Jährige kann aufatmen. Sie ist dem Aus ein gutes Stück näher gekommen. Es stellt sich eigentlich nur noch die Frage, gegen wen sie im Duell antreten werden muss. Doch dann folgt die Überraschung! Da sich Lisha offiziell geäußert hat, dass sie nicht weiter Büßen möchte, muss und darf sie das Camp sofort und ohne Duell verlassen. Die Promis sind geschockt. Besonders da das Duell trotz Lishas Aus nicht einfach ausfällt. Stattdessen müssen Emmy und Leon gegeneinander antreten. Eine unerwartete Wendung mit der keiner der Büßer:innen gerechnet hat.

Wer sich bei diesem spannenden Duell durchsetzen kann und weiterhin im Camp bleiben darf, wird sich in der nächsten Folge zeigen.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.