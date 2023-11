"Das große Promi-Büßen" 2023: Harte Konfrontation! Yvonne Woelke trifft heute zum ersten Mal auf Iris Klein

Anzeige

Bereits in Folge 1 von "Das große Promi-Büßen" 2023 wird Yvonne Woelke zur Runde der Schande gerufen. Was sie nicht ahnt: Zum ersten Mal seit Beginn des Betrugs-Vorwurfs trifft sie auf Iris Klein.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Yvonne Woelke und Iris Klein in Konfrontation

Yvonne Woelke sagt nichts ahnend bei "Das große Promi-Büßen" diesen Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben:

Am meisten habe ich Angst vor Olivia Jones. Wie sie reagiert, wie sie einen anguckt. Yvonne Woelke

Direkt in der Startfolge der Erfolgs-Realityshow muss sich die Schauspielerin auf dem Büßer-Stuhl verantworten. Dass aber ein noch größerer Horror als die Standpauke von Deutschlands bekanntester Dragqueen auf Yvonne Woelke wartet, ahnt sie im Vorfeld nicht.

Kaum hat ihre "Runde der Schande" begonnen, steht Erzrivalin Iris Klein bereit, um zum ersten Mal seit Beginn des angeblichen Betrugs-Dramas um ihren Ehemann Peter Klein in den Austausch mit Yvonne Woelke zu gehen. Und dabei lässt sie kein gutes Haar an ihr: "Sie braucht einen Exorzisten - denn ich bin ja in ihrem Kopf! Sie redet seit einem halben Jahr von nichts anderem außer von mir." Wie reagiert Yvonne Woelke auf die erste direkte Konfrontation mit Iris Klein und die Vorwürfe? Und welche weiteren Details bringt #PromiBüßen-Beichtmutter Olivia Jones ans Licht?

Die Auflösung gibt es am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben - oder schon jetzt in der exklusiven "Das große Promi-Büßen"-Preview auf Joyn PLUS+.

"Das große Promi-Büßen" - ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.