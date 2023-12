Das Wichtigste in Kürze Das sind die Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen" 2023.

Auf dem Weg zum Finale müssen die Promis immer härtere Entscheidungen treffen. Es liegt an ihnen: Wie bewerten sich die Büßerinnen und Büßer gegenseitig?

"Das große Promi-Büßen" 2023: Er ist der Gewinner

Jetzt kommt ans Licht, wie die Promis übereinander denken. In anonymen Abstimmungen werden die einzelnen Büßerinnen und Büßer in verschiedenen Kategorien nominiert. Am Ende muss eine Person das Camp verlassen. Wie entscheiden sich die Promis?

Im Clip - Hinterhältig, egoistisch, unmotiviert: Was denken die Promis übereinander?

Die Gruppe wird immer weiter dezimiert

Nachdem Jürgen im "Tribunal der Loser" gewählt wurde und das Camp verlassen musste, sind noch sechs Promis übrig. Der Druck auf dem Weg ins Finale steigt immer weiter und die Gruppe wird immer kleiner.

Auf Jürgens Exit folgt direkt die nächste Aufgabe für die büßenden Promis. Sie müssen sich gegenseitig nominieren. Wer konnte "Das große Promi-Büßen" nutzen und sich weiterentwickeln und wer blieb in egoistischen Verhaltensmustern hängen?

Wie bewerten die Promis sich gegenseitig?

Anhand von fünf Fragen müssen die Promis einander bewerten. Wer in einer Kategorie die meisten Nominierungen erhält, bekommt einen Strich in der Gesamtwertung.

Frage 1: Wer ist am egoistischsten?

Leon wählt Christin

Christin, Yvonne, Steff und Danni wählen Eric

Eric kann sich anscheinend gut selbst reflektieren und wählt sich selbst

Somit sammelt Eric seinen ersten Strich.

Am egoistischsten ist ganz klar, das bin ich. So war ich schon immer, so wurde ich damals auf der Sportschule erzogen. Dementsprechend, das bin ich. Eric Sndermann

Frage 2: Wer ist am unmotiviertesten?

Steff, Danni und Leon wählen Yvonne . "Am wenigsten Entertainment", meint der YouTuber.

Christin nominiert Steff , da sie ihn als Mitläufer sieht. Eric nominiert den Malle Macho ebenfalls.

Yvonne nennt Danni

Die zweite Kategorie geht daher an Yvonne. Sie bekommt einen Strich.

Frage 3: Wer ist am uneinsichtigsten?

Christin und Leon wählen Yvonne

Steff, Yvonne und Eric nominiert Leon

Danni wählt Eric.

Die Gruppe sieht Leon als den Uneinsichtigsten. Er bekommt ebenfalls einen Strich.

Frage 4: Wer ist am hinterhältigsten?

Christin nominiert Danni

Eric nennt Leon , da er nichts Privates von sich preisgibt.

Danni, Steff und Yvonne wählen Eric

Leon stimmt für Yvonne

Die Mehrheit der Stimmen landet bei Eric. Der 35-Jährige bekommt daher seinen zweiten Strich.

Frage 5: Wer hat den Sieg am wenigsten verdient?

Steff wählt Leon . Er findet, dass der YouTuber einen Teil der Show nicht verstanden hat: Das Büßen.

Yvonne nennt ebenfalls Leon.

Eric, Leon, Danni und Christin nominieren Yvonne.

Somit bekommt Yvonne einen weiteren Strich.

Wer muss das Camp verlassen?

Die Promis erfahren das Ergebnis der Abstimmungen. Gleichstand! Eric und Yvonne haben beide zwei Striche gesammelt. Wie geht es jetzt für die beiden weiter? Die anderen müssen nun entscheiden, wer gehen muss. Yvonne oder Eric?

Mit dieser Aufgabe hätten die Büßerinnen und Büßer nicht gerechnet. Yvonne und Eric müssen sich in den Schlafsaal begeben. Den 35-Jährigen bringt das Zittern an seine Grenzen. Er beginnt zu weinen und ist mit seinen Nerven am Ende.

Währenddessen versuchen die restlichen Promis, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Beide werden von der Gruppe als starke Gegner eingestuft. Steff betont, dass er gegen die Stärksten antreten möchte und will daher Yvonne behalten. Christin sieht Eric als den Stärkeren und würde die Schauspielerin aus dem Camp werfen. Wie werden sich die vier entscheiden?

Zurück im Tribunal verkünden Danni, Christin, Leon und Steff, wer das Camp verlassen muss. Es trifft Yvonne. Die 41-Jährige muss gehen. Freude bei Eric und Enttäuschung bei Yvonne. Somit sind noch fünf Promis im Rennen um den Sieg im Final von "Das große Promi-Büßen" 2023.

Anzeige

Finale verpasst? Alle ganzen Folgen von "Das große Promi-Büßen" kannst du dir kostenlos bei Joyn ansehen.