Das Wichtigste in Kürze Die Angehörigen von Natalie und Roman geben in Folge 2 den Schlüssel zur gemeinsamen Kuća ab. Der symbolische Akt läutet ein, dass die beiden zukünftig getrennte Wege gehen werden und ihr Glück auf dem zweiten "Heiratsmarkt" suchen müssen. Hier erfährst du, wie es dazu kommen konnte.

In Folge 1 von "Der Heiratsmarkt" fanden Natalie und Roman dank der Unterstützung ihrer Angehörigen zusammen. In Folge 2 gehen sie bereits getrennte Wege. Warum sich Romans Begleiter für eine Schlüsselrückgabe entschieden haben und was zu dem Liebesaus der beiden geführt hat, erfährst du hier.

Dieses Feedback erhält Roman von Natalies Begleiterinnen

Roman muss sich dem Urteil von Natalies Angehörigen stellen. Nach den ersten paar gemeinsamen Tagen in der kroatischen Kuća schildern sie ihm ihren bisherigen Eindruck. "Zeit, Bilanz zu ziehen, lieber Roman", leitet Natalies Freundin Vivienne das Gespräch ein.

"Das hat uns nicht gefallen", sagt Lina kopfschüttelnd. Sie kritisiert sein Einlenken bei der Kleiderwahl. Sie halten Natalie für eine Person, der Grenzen gesetzt werden müssen. Roman nimmt das Feedback dankend an. "Schon ein klasse Mann …", schmachtet Vivienne. Sie und Lina halten Roman für einen guten Fang.

Roman nach dem Streit mit Natalie: "Manchmal fühle ich mich wie auf einem pubertierenden Kindergeburtstag"

Erste dunkle Wolken machen sich über der kroatischen Trauminsel Hvar breit. Im Pool kommt es zum ersten größeren Streitgespräch. "Du zeigst gar kein Interesse", wirft Natalie Roman vor. Dieser gibt zu, dass sein Interesse schwindet. Als Grund nennt er das unauthentische Verhalten der Sängerin. "Ich bin sowas von real, ich bin Natalie", antwortet diese empört. Als Reaktion auf diese Aussage wendet er den Kopf ab.

Der 34-Jährige vergleicht die Art, in der sie von sich in der dritten Person spricht, mit "Caesar, der vor seinem Volk spricht". Die 29 fühlt sich von seinen Äußerungen provoziert und entgegnet ihm: "Wenn du keinen Bock hast, dann geh halt." Das Streitgespräch kann der Kölner im Nachgang nur belächeln. Grinsend sagt er:

Manchmal fühle ich mich wie auf einem pubertierenden Kindergeburtstag. Single-Herr Roman

Uneinigkeit bei der Schlüsselübergabe

Der Abend der Entscheidung ist eingetroffen. Annemarie Carpendale stellt die Angehörigen des Paares vor die Wahl. Entweder sie behalten die Schlüssel und das Paar kann sich weiterhin in der Kuća kennenlernen, oder sie geben den Schlüssel ab und müssen erneut auf dem "Heiratsmarkt" eine:n passende:n Partner:in finden.

Romans Freund Sönke gibt den Schlüssel sogleich kommentarlos der Moderatorin. Vivienne und Lina können ihren Augen nicht trauen. Sie haben sich dafür entschieden, den Schlüssel zu behalten. Romans Vater Peter sind die Unstimmigkeiten zwischen seinem Sohn und Natalie bereits bekannt. "Es hat keinen Zweck, es zu verlängern", kommentiert er im Interview.

Natalie über die Trennung: "Da muss er sich warm einpacken, wenn er zu einer anderen geht"

Natalie trifft die Entscheidung von Romans Begleitern aus heiterem Himmel. "Wir sind das matchigste Paar von allen vier", argumentiert sie. Ihre Ex-Schwiegermutter Lina will die Sängerin wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Sie glaubt, dass die vielen Streitpunkte langfristig zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis geführt hätten. Natalie entgegnet ihr daraufhin: "Das ist eine Kleinigkeit. Es gehört dazu, dass man sich austauscht." Alle Angehörigen zeigen auf die Trotzreaktionen der 29-Jährigen immer weniger Verständnis. Wutentbrannt fügt sie hinzu: "Da muss er sich warm einpacken, wenn er zu einer anderen geht!"

Ein Gutes hat das Zusammensein jedoch. Natalie kann daraus ein Fazit für ihr künftiges Leben ziehen:

Ich brauch einen Mann, der hinter meiner Musik steht. Der mich liebt, so wie ich bin. Single-Lady Natalie

"The Sound Of Silence" - Ein letztes Ständchen

Nachdem sich Natalie etwas von der Schlüsselübergabe beruhigt hat, versammelt sie alle Bewohner:innen der Kuća. Zum Lebewohl will sie ihnen noch ein letztes Ständchen vorsingen. Die Anwesenden haben ihren neusten Song zu Genüge gehört. Selbst ihre Begleiterinnen scheinen sich für die ständigen Gesangsdarbietungen der 29-Jährigen zu schämen.

Roman will den Auftritt aber unter keinen Umständen verpassen. "Das ist für mich jetzt das Highlight der letzten drei Tage", kommentiert er. Als sie mit den ersten Strophen beginnt, zeigt sich Entgeisterung in den Gesichtern aller Zuhörer:innen. Ihr Lied wird von dem melancholischen Song "The Sound Of Silence" von Art Garfunkel untermalt. Die Textzeilen "Hello Darkness My Old Friend" beschreibt passend den Ausdruck der Anwesenden.

Ex-Schwiegermutter Lina über Natalies Verhalten: "Das ist nicht die Natalie, die ich kenne"

Die Zankereien finden am nächsten Morgen kein Ende. Weder Natalie noch Roman wollen Platz für den jeweils anderen im gemeinsamen Badezimmer machen. Linda und Vivienne wird das unangemessene Verhalten ihrer Freundin zu viel. "Das ist nicht die Na, die ich kenne", sagt sie besorgt zu Natalie.

