Auf Verzweiflung, Schmerz und Tränen folgt ein romantisches Date mit Happy End! Ist bei Philipp und Juliette doch noch nicht alles verloren? Bei "Der Heiratsmarkt" kommt es in Folge 2 zum allerersten Kuss!

"Dir wird das Lachen noch vergehen": Juliettes Vater knöpft sich Philipp vor

Nach der Eskalation auf der ersten Single-Party gibt sich Sunnyboy Philipp reumütig: "Ich hätte sie beschützen müssen", gibt er zu. Auch Juliettes Vater Alex und Patenonkel Ali ist klar: Ihr erwählter Schwiegersohn in spe hat hier eine wichtige Chance vertan.

Bei "die Stunde der Wahrheit" dürfen sie Philipp unter sechs Augen auf den Zahn fühlen.

Der 27-Jährige ist sichtlich nervös. "Er hat gezittert", amüsiert sich Papa Alex. "Als Vater ist es mir wichtig zu wissen, dass Jules jemanden an ihrer Seite hat, der auf sie aufpasst. Sie ist mein Ein und Alles", stellt Alex klar.

Philipp sieht sein Fehlverhalten auf der Party ein und verspricht: "Ich werde alles für sie geben, wenn es so weit kommt!"

Das scheint Vater und Patenonkel zu überzeugen: Guten Gewissens schicken sie Philipp zusammen mit Jules auf ein Date.

"Ich bin sehr oft verarscht worden"

Philipp kann sein Glück kaum fassen: "Endlich haben wir mal Zeit zu zweit", freut sich der Single.

Bei einem gemeinsamen Picknick am Meer werden die Gespräche zwischen ihm und seiner Angebeteten schnell ernster: "Ich möchte nicht so schnell wieder was zulassen. Ich bin einfach schon sehr oft verarscht worden", erklärt die 22-Jährige.

Philipp gibt sich als perfekter Gentleman und zeigt Verständnis:

Ich gebe dir alle Zeit der Welt! Philipp zu Juliette

Doch so viel Zeit braucht es gar nicht. Gerührt von Philipps gutem Willen und Engagement, schenkt Juliette ihm ein "Bussi" - oder zwei bis drei.

Philipp grinst auf Wolke sieben. Und auch Juliette kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Obwohl sie weiterhin etwas vorsichtig ist:

Es hat sich definitiv gut angefühlt! Aber für mehr brauche ich einfach noch etwas Zeit. Juliette

Werden sie ihre zweite Chance nutzen und gemeinsam das Experiment "Der Heiratsmarkt" meistern? Oder schafft es Muskelmann Jay Jay, doch noch einen Keil zwischen sie zu treiben?

