Pana bekommt die Quittung: "Als Mutter möchte man das nicht sehen"

So nah und doch so fern. Gefühlt waren Roaya und Pana lange Zeit ein Traumpaar bei "Der Heiratsmarkt". Dann kam die entscheidende Beichte - und das Paar scheitert an der Kinderfrage. Am Ende bleibt die traurige Gewissheit, dass es so für das Paar nicht weitergehen kann …