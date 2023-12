Das kommt auf die Zieltemperatur und das Gerät an. Moderne Geräte werden schneller heiß als ältere Backöfen. In der Regel vergehen zwischen 15 und 25 Minuten. An den meisten Backöfen gibt es ein kleines Kontrolllicht, welches anzeigt, wann die Zieltemperatur erreicht ist. In vielen Fällen kannst du das Vorheizen aber auch ganz weglassen.