Joe Biden macht jetzt Wahlkampf auf TikTok. Mit an seiner Seite: Dark Brandon. Ein Meme, das eigentlich von Trump-Anhänger:innen ins Leben gerufen wurde. Was hat es damit auf sich und wie das alles funktioniert, erklären wir dir hier.

Das Wichtigste über "Dark Brandon" Das Meme Dark Brandon zeigt den amtierenden US-Präsidenten mit leuchtend roten Augen. Das Motiv ist als Merchandise insbesondere bei der jungen Wählerschaft extrem beliebt.

Auslöser war eine US-amerikanische Sportreporterin, die am Rande eines Nascar-Rennens 2021 "Fuck Joe Biden" als "Let’s Go Brandon“ verstanden haben wollte.

Kurz darauf wurde der Ausruf von Donald Trump und dessen Anhänger:innen verwendet.

Wie die Biden-Kampagne das Dark-Brandon-Phänomen für den US-Wahlkampf nutzen will und wie sogar Videospiele eingesetzt werden, liest du hier.

Joe Biden auf TikTok

Während der Übertragung des Super Bowls im Februar 2024 veröffentlicht der amtierende US-Präsident Joe Biden sein allererstes TikTok-Video. Es handelt sich um einen schnellen Zusammenschnitt von "This or That"-Fragen.

In einer seiner Antworten macht er sich über Verschwörungstheorie aus der rechten Szene lustig, indem der 81-Jährige andeutet, er habe das Football-Event zugunsten der Kansas City Chiefs manipuliert. Kurz darauf folgt das Meme Dark" Brandon", das den US-Präsidenten mit leuchtend roten Augen zeigt.

In seiner finalen Antwort macht er die Wahlkampf-Intention nochmal deutlich. Als letzte Frage, unmittelbar nach dem Meme heißt es: "Trump oder Biden?"

Die teuflische Darstellung des amtierenden Präsidenten wird auch sogleich zum offiziellen Profilbild von dessen TikTok-Account.

Was steckt hinter Dark Brandon

Der amtierende US-Präsident Joe Biden wird regelmäßiger Hauptbestandteil von rechten Verschwörungstheorien. Und obwohl die Biden-Kampagne das Meme nun für den eigenen Wahlkampf nutzt, stammen Name und Idee ursprünglich aus der rechten Szene.

Auslöser war das Missverständnis einer Reporterin bei einem Nascar-Rennen 2021. Die US-amerikanische Sportreporterin Kelli Stavast interviewte gerade den Rennfahrer Brandon Brown, als "Fuck Joe Biden"-Rufe im Hintergrund zu hören waren. Fälschlicherweise interpretierte Stavast die Ausrufe als "Let's Go Brandon".

Der Clip zu dem Interview ging in kürzester Zeit vor allem unter Trump-Anhänger:innen viral, die den Ausruf "Let's Go Brandon" von da an regelmäßig auf Sport-Events riefen. Der Slogan wurde zudem in Songs, als Merchandise auf Klamotten und sogar als Aufdruck auf einem Flugzeug-Banner verwendet.

Ein Merchandise-Shop in North Attleborough, Massachusetts verkauft "Let's Go Brandon"-Banner. © imago images/AFLO

Auch die düstere Darstellung des Dark Brandon geht auf rechte Internet-Hypes zurück. So verbreiteten Trump-Anhänger:innen unter dem Hashtag "DarkMAGA" ("Make America Great Again") düstere Bildnisse von Trump und weiteren Republikaner:innen, unter denen auch Bilder mit ähnlichen roten Augen zu sehen waren.

Joe Biden auf X (Twitter)

✖️ Nachdem der Super Bowl entschieden war, veröffentlichte Biden neben seinem ersten TikTok-Video zudem einen Post auf seinem persönlichen X-Account (vormals Twitter). Darauf zu sehen: "Dark Brandon" zusammen mit der Caption "So wie wir es geplant hatten".

🤡 Damit parodiert die Biden-Kampagne abermals die Verschwörungstheorie über die Spiel-Manipulation zugunsten der Kansas City Chiefs, die das wichtigste Football-Spiel des Jahres für sich entscheiden konnten.

⬆️ Wie erfolgreich das Meme für Bidens Wahlkampagne ist, zeigt ein Bericht des Nachrichtenportals Axios. Demzufolge sollen 54 Prozent aller offiziellen Merchandise-Einnahmen der Kampagne allein mit dem Motiv von Dark Brandon generiert werden.

Bidens Wahlkampf auf Social Media

Immer mehr junge Wähler:innen imformieren sich über die Sozialen Netzwerke. Da der amtierende Präsident durch seine Haltung im Nahost-Konflikt immer mehr an Rückhalt bei der jüngeren Wählerschaft verloren habe, will die Biden-Kampagne wohl nun vor allem auf Social Media aktiver werden.

Wie die New York Times berichtete, konzentrierte sich die Wahlkampagne Bidens zunächst darauf, ein wahres Medien-Imperium aufzubauen.

🎤 So wurden zahlreiche Videos auf dem eigenen YouTube-Kanal Bidens veröffentlicht, virtuelle Foren eingerichtet und sogar ein von Biden moderierter Podcast mit dem Namen "Here’s the Deal" an den Start gebracht.

2020 moderierte Joe Biden seinen eigenen Podcast "Here’s the Deal". © picture alliance / ZUMAPRESS.com

🎮 Während seines Wahlkampfes 2020 eröffnete die Biden-Kampagne sogar ein eigenes Wahlkampfbüro in dem damals sehr erfolgreichen Nintendo-Spiel "Animal Crossing".

📱 Nach einigen technischen Pannen blieb der gewünschte Erfolg jedoch aus. Daraufhin änderte das Wahlkampfbüro Bidens die Strategie und setzt von nun an auf die Zusammenarbeit mit Social-Media-Influencern und öffentlichen Persönlichkeiten, denen die junge Wählerschaft traue, so die New York Times.

⬆️ Um eben diese Zielgruppe zu erreichen bediene man sich eben auch Memes wie "Dark Brandon", welches in den US-amerikanischen Medien derzeit trendet.

Häufige Fragen zu Dark Brandon und Joe Biden