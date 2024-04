Mondfinsternis über New York im November 2021. Bei der Mondfinsternis steht der Mond im Kernschatten der Erde. Durch das Streulicht taucht er in einen blutroten Schimmer. Auf dem ersten sieht man, wie er leuchtet, wenn er gänzlich in den Schatten der Erde eintaucht. Auf diesem Bild steht er teilweise im Schatten. © picture alliance / newscom