Damit du im Ausland telefonieren kannst, muss dein Handy die Frequenz des Mobilfunknetzes unterstützen. Es gibt vier Hauptfrequenzen: 850, 900, 1800 und 1900 MHz. In Deutschland werden die Frequenzen 1800 und 900 MHz genutzt. In Nord- und Südamerika benötigst du ein Handy mit Tri- oder Quadband Unterstützung, in Japan und Korea muss es UMTS-fähig sein.