Das perfekte Urlaubs-Foto: Die besten Tricks von Tech-Youtuber AlexiBexi

Sightseeing

Knips-Verbot: Diese Sehenswürdigkeiten darfst du nicht fotografieren

Ein Selfie über Social Media als Urlaubs-Gruß? Das solltest du an manchen Orten lieber bleiben lassen. Denn manche Sehenswürdigkeiten darf man nicht einfach so ablichten. Welche das sind und was hinter dem Foto-Verbot steckt.