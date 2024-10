Raubtiere in Deutschland: Der Goldschakal breitet sich aus

Wo ist der Goldschakal in Deutschland?

Expert:innen haben Nachwuchs der Tiere in den baden-württembergischen Landkreisen Schwarzwald-Baar und Konstanz sowie im niedersächsischen Landkreis Uelzen nachgewiesen. Der Goldschakal steht in Deutschland unter Schutz. Sichtungen der Tiere gibt es mittlerweile in fast allen Bundesländern.