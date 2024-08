Weintrauben und Tafeltrauben mit Kernen sind gesünder als die kernlose Variante. In den Kernen stecken wertvolle Stoffe. Sie können Entzündungen hemmen, den Blutdruck senken und als Anti-Aging-Mittel dienen.

Das Wichtigste in Kürze Die Kernfrage: Soll ich Trauben mit oder ohne Kerne kaufen ? Wenn es um die Gesundheit geht, ist die Antwort klar: Kernige Trauben sind gesünder als kernlose Züchtungen.

In den Kernen von Trauben stecken sekundäre Pflanzenstoffe , die bitter schmecken - aber viele positive Eigenschaften besitzen.

Das enthaltende OPC in Traubenkernen gilt als Anti-Aging-Mittel . Es soll Falten reduzieren und für glatte Haut sorgen.

Tipp: Damit die Kerne ihre gesunden Stoffe entfalten, solltest du die Trauben gut kauen - und nicht im Ganzen schlucken.

Die süßen Früchte sind oft stark gespritzt und mit Pestiziden belastet. Wer häufig Trauben ist, sollte besser Trauben aus Bioanbau kaufen.

Diese Nährstoffe enthalten Traubenkerne

Vitamine : Trauben sind reich an Vitamin E . Es ist Bestandteil von Zellmembranen und gilt als Antioxidans. Die Kerne liefern zudem Vitamin K . : Trauben sind reich an. Es ist Bestandteil von Zellmembranen und gilt als Antioxidans. Die Kerne liefern zudem

OPC : Traubenkerne sind prall gefüllt mit dem Pflanzenstoff OPC (oligomere Proanthocyanidine), der auch ein Antioxidans ist. Den Traubenkern-Extrakt hat die Wellness- und Gesundheits-Industrie für sich entdeckt. OPC gibt es etwa in Form von Kapseln, Pulver, Tabletten und als Flüssigkeit in Apotheken und Drogerien.

Resveratrol : Der sekundäre Pflanzenstoff steckt in Traubenkernen und in Schalen von Trauben. Die Pflanze bildet Resveratrol als Abwehrstoff . Dieser schützt die Traube etwa vor Resveratrol enthalten als grüne Trauben. Übrigens: Auch in dunkler Resveratrol vor. : Der sekundäre Pflanzenstoff steckt in Traubenkernen und in Schalen von Trauben. Die Pflanze bildet Resveratrol. Dieser schützt die Traube etwa vor Bakterien und Pilzen. Wie hoch der Gehalt an Resveratrol in Trauben ist, schwankt. Etwa die Anbauregion und klimatische Bedingungen beeinflussen die Menge. Außerdem sollen dunkle Trauben deutlich mehrenthalten als grüne Trauben. Übrigens: Auch in dunkler Schokolade kommtvor.

Viniferin : Ist ebenfalls ein Abwehrstoff, den die Pflanze bildet. Er steckt in den Reben und Kernen.

Linolsäure : Ist eine mehrfach gesättigte Fettsäure (Omega-6-Fettsäure), die als gesundes Fett eingestuft wird. Vor allem in Traubenkernöl kommt sie in hohen Mengen vor. Der Körper kann diese Fettsäure nicht selbst produzieren. Menschen müssen sie mit der Nahrung aufnehmen.

Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Magnesium kommen in Traubenkernen vor.

Gesunde Traubenkerne: Wofür sind sie gut?

Das in Traubenkernen enthaltene OPC ist in Wellness- und Anti-Aging-Produkten enthalten. Das Versprechen: Der Traubenkernextrakt soll die Haut strahlen lassen, Falten reduzieren, den Alterungsprozess verlangsamen (Anti-Aging) und insgesamt Wohlbefinden und Fitness steigern. Auch bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis kommt OPC zum Einsatz. Die gesunden Stoffe in Traubenkernen sollen die Gelenke schützen, antibakteriell wirken und die Durchblutung verbessern.

Das Versprechen: OPC schützt als sekundärer Pflanzenstoff vor schädlichen Umwelteinflüssen, über die freie Radikale in den Organismus gelangen. Freie Radikale sind Moleküle, die Körperzellen angreifen, zu Zellalterung und Krankheiten führen können. OPC hingegen gilt als eines der stärksten Antioxydanzien, die eben solche freie Radikale im Körper zerstören. Damit gelten Traubenkerne als Wundermittel gegen viele Beschwerden: von Bluthochdruck bis Alzheimer.

OPC soll zudem gegen Entzündungen helfen. Eine Studie mit asthmatischen Mäusen zeigte 2012: Mit OPC behandelte Tiere wiesen weniger akute und chronische Asthma-Symptome auf. Außerdem hemmte OPC bei den Tieren Enzyme, die Entzündungen fördern.

Ob die Ergebnisse sich auf Menschen übertragen lassen, bleibt aber fraglich. Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Belege, die solche heilenden Effekte belegen.

Traubenkerne: Wie viele pro Tag darf ich essen und welche sind am besten?

⚖️Wie viele Weintrauben pro Tag gesund sind, hängt von der Person ab. Es gibt keine generelle Empfehlung. Da Weintrauben etwa 15 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm enthalten, sollten Menschen mit Diabetes-Erkrankungen keine Übermengen davon essen. Sonst schnellt der Blutzuckerspiegel aufgrund der süßen Früchte in die Höhe.

🍇 Rote Trauben sollen am gesündesten sein, da sie mehr antioxidative Stoffe enthalten als grüne Trauben. Woran das liegt? An ihrem roten Farbstoff, sie enthalten besonders viele Flavonoide und sollen die Zellen schützen. Dunkle Trauben strotzen außerdem vor Resveratroll. Dieser Inhaltsstoff ist besonders in Kombination mit OPC ein Gesundheits-Booster.

11.000 Euro für Obst - die teuerste Traube der Welt

Auch bei diesen Früchten sind die Kerne gesund

🍉 Wassermelonen: Die Kerne enthalten Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen können.

🥝 Kiwi: In den dunklen Samen stecken gesunde Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren.

🥇 Papaya: Bei dieser Frucht haben die Kerne sogar den Ruf, gesünder als die Frucht selbst zu sein. Die Kerne sollen eine Wohltat für das Verdauungssystem sein.

🍏 Apfel: Ab und zu einen Apfel mit Kerngehäuse essen, ist gesund. Die kerne enthalten Jod, das die Schilddrüse unterstützt. Aber vorsicht: Ein übermäßiger Konsum von Apfelkernen empfiehlt sich nicht, da sie im Darm Blausäure freisetzen.

Die wichtigsten Fragen zu Traubenkernen