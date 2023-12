Was in der Weihnachtszeit erlaubt ist - und was nicht

Wenn einem der gekaufte Weihnachtsbaum nicht gefällt, kann man den dann umtauschen? Und wie hell darf die Weihnachtsbeleuchtung eigentlich sein? Wir haben Antworten auf festliche Fragen - und dazu ein paar (praktische) Tipps.

Das Wichtigste zum Thema Regeln an Weihnachten Weihnachtsbaum zurückgeben : Tanne, Fichte & Co. sind Naturprodukte und daher vom Umtausch ausgeschlossen. Es sei denn, sie hatten bereits beim Erwerb einen Mangel - den jedoch muss die Käuferin bzw. der Käufer nachweisen .

Weihnachtsschmuck am/im Auto anbringen : Wichtig ist, dass die Deko gut befestigt ist. Leuchtende oder blinkende Elemente müssen während der Fahrt ausgeschalten sein. Auch bei Weihnachtsdeko am Haus ist nicht alles erlaubt.

Nicht alle Mitarbeiter:innen zur Weihnachtsfeier einladen : Der Chef kann selbst bestimmen, wen er dabei haben will. Wer ausgeschlossen wird, kann sich unter Umständen auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen.

Gebuchten Weihnachtsmann nicht bezahlen: Sollte den Kund:innen der Auftritt nicht gefallen, wird das Honorar dennoch fällig. Anders sieht es aus, wenn Santa Claus beispielsweise betrunken ist.

Im Weihnachtsmann-Kostüm ins Kino gehen: Kein Problem, solange durch das Outfit die Sicht nicht eingeschränkt ist und sich andere Besucher:innen nicht belästigt fühlen.

Kann ich meinen Weihnachtsbaum umtauschen?

Dem Weihnachts-Stress entfliehen und Weihnachtsbaum und Co. bequem online bestellen. Aber was, wenn das Bäumchen gar nicht aussieht wie auf dem Foto?

Für online bestellte Ware gilt in der Regel ein Rückgaberecht von bis zu 14 Tagen. Pflanzen und Bäume wie der Christbaum gelten jedoch als Naturprodukte und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Tanne nadelt bereits vor dem Weihnachtsabend. Kann ich den Baum umtauschen?

Einzige Ausnahme: Weißt der gelieferte Weihnachtsbaum deutliche Schäden auf, greift das Gewährleistungsrecht. In diesem Fall kannst du die Lieferung eines neuen Baumes oder die Minderung bzw. Rückerstattung des Kaufpreises verlangen.

Andernfalls hilft nur festlicher Schmuck, um das unglückliche Weihnachtsbäumchen zu kaschieren.

Diese Regeln solltest du in der Weihnachtszeit beachten

🚗 Bei der Weihnachtsbeleuchtung ist die lokale Städte- und Gemeindeordnung zu beachten. Allgemein sollten Helligkeit und Dauer der Beleuchtung andere nicht beeinträchtigen. Die gesetzliche Nachtruhe ist stets einzuhalten.

🚗 Den Christbaum auf dem Autodach transportieren: Der Baum muss mit Spanngurten gut gesichert sein. Die Spitze darf maximal 1,5 m hinausragen. Bei einer Strecke von unter 100 Kilometern sind auch bis zu drei Meter erlaubt.

🎄 Den Christbaum richtig entsorgen: In der ersten Januarwoche bieten viele Städte und Gemeinden feste Termine zur Abholung des ausgedienten Christbaums an. Der abgeschmückte Baum darf auch auf dem eigenen Komposthaufen biologisch entsorgt werden. Eine illegale Entsorgung kann Bußgelder bis zu 500 Euro mit sich bringen.

🔥 Ein gemütliches Lagerfeuer im Garten mit Glühwein und Stockbrot. Achtung! Ein offenes Feuer auf dem eigenen Grundstück ist nicht erlaubt. Bei Feuerkörben und Feuerschalen kommt es auf die Größe und den Brennstoff an.

Benimm dich! 5 Dinge, die bei einer Weihnachtsfeier tabu sind

👎 Auch wenn du auf der Weihnachtsfeier auffallen willst, freizügige Outfits sollten besser im Schrank bleiben. Immerhin würdest du dich auch im Büro angemessen kleiden.

👎 Während der Rede des oder der Chef:in solltest du weder essen noch trinken, sondern (zumindest augenscheinlich) aufmerksam zuhören.

👎 Small Talk ja, Meckern und Lästern nein. Und auch Themen wie Gehaltserhöhung oder Beförderung stehen auf der Roten Liste.

👎 Der typische Flirt auf der Weihnachtsfeier geht dem unangenehmen Wiedersehen am Schreibtisch am nächsten Tag voraus. Überlege dir also gut, ob du Privates mit Geschäftlichen vermischen willst.

👎 Bei zu viel Alkohol fallen die Hemmungen schneller als man denkt. Natürlich ist Spaß haben erlaubt, aber vor den Augen deines/deiner Chef:in solltest du dich auf keinen Fall besinnungslos betrinken.

Und noch eine Mode-Frage: Kann man einen "Ugly Christmas Sweater" tragen?

In Großbritannien und den USA sind "Ugly Christmas Sweater" längst Kult. Strickpullover mit Weihnachtsmännern, Rentieren, Tannenbäumen in den gängigen Farben Rot, Grün und Weiß: amazing. Seit TV-Moderator:innen in den 80ern in der Weihnachtszeit UCS trugen, sind sie selbst bei Celebrities wie Beyoncé, Bella Hadid oder LeBron James angesagt.

Und auch bei uns liegen die schrecklich schönen Pullis im Trend. Die Motive reichen vom Microsoft-Logo bis zur Star-Wars-Figur. Auf Facebook und Co. werden Wettbewerbe ausgetragen, wer das hässlichste Exemplar besitzt. Ob du auch so ein Ding anziehen kannst? Yes, you can.

Hier findest du Inspirationen für ein gelungenes Weihnachts-Outfit.

Partner-Look ist möglich: "Ugly Christmas Sweater" - für ihn und für sie © Getty Images

Von Tee bis Insekten-Hotel: Wie du einen ausgedienten Weihnachtsbaum verwerten kannst

Tee aus Fichten- oder Kiefernnadeln ist nicht nur lecker, sondern auch gesund: Das reichlich enthaltene Vitamin C stärkt das Immunsystem und hilft gegen Erkältungen. Für eine Tasse Tee benötigt man 1 Teelöffel kleingeschnittener Nadeln. Die Stückchen in eine Tasse füllen, mit heißem Wasser aufgießen, 10 Minuten ziehen lassen, dann die Nadeln entfernen. Wer's süß mag, verfeinert das Getränk mit Honig oder Ahornsirup. © Getty Images Knöpf dir den Tannenbaum vor! Oder besser gesagt, stelle aus den dickeren Ästen naturbelassene Holzknöpfe her. So geht's: Die gewünschte Anzahl an Scheiben absägen und die Baumrinde entfernen. Mit Schleifpapier die einzelnen Scheiben in Form bringen. Danach jeweils 4 Löcher hineinbohren. Die Knöpfe mit Pflanzenöl einreiben, trocknen lassen, fertig. © Getty Images Elefanten, Kamele oder Hirsche haben Weihnachtsbäume zum Fressen gern. Daher freuen sich Zoos und Wildparks über nadelige Futterspenden. Vorausgesetzt, die Bäume sind sorgfältig abgeschmückt und nicht mit Schnee- oder Glitzer-Spray behandelt. Die Spende immer bei Mitarbeiter:innen vor Ort abgeben und keinesfalls in die Gehege werfen. Um den Tieren ein echtes Festmahl zu bereiten, werden die Äste manchmal mit Obst und Gemüse g © imago images / Hohlfeld Ob für den Kamin, den Kachelofen oder die Feuerschale - Christbäume eignen sich als Brennholz. Dafür erst die Äste abtrennen und anschließend den Stamm in handliche Stücke zerteilen. Während der Zeit im Wohnzimmer allerdings trocknet das Holz nicht genug aus. Daher lagert man die Scheite am besten bis zum nächsten Weihnachtsfest und verfeuert sie dann. Feuchtes Holz erzeugt beim Verbrennen starken Rauch und Schadstoffe. © Getty Images Tannen- und Fichtenzweige kann man benutzen, um ein Insekten-Hotel auszustatten. Die einfachere Variante: Aus den Ästen etwa 30 Zentimeter lange Stücke schneiden, zu einem Stapel zusammenfassen und auf den Balkon, auf die Terrasse oder in den Garten stellen. Die so geschaffenenen "Holzhäuser" dienen Insekten als Nist- und Überwinterungs-Hilfe. © Getty Images