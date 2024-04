GNTM 2024 - So leben die Models im Luxus-Penthouse über den Wolken: Auf Tour mit Jermaine

In Folge 8 von GNTM 2024 kannte die Begeisterung der Models beim Einzug in das Penthouse in Los Angeles kaum Grenzen. Höchste Zeit also für eine Room-Tour durch das luxuriöse Apartment in der Stadt der Stars und Sternchen.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Seit Folge 8 leben die Models bei GNTM 2024 in einem atemberaubenden Penthouse in Los Angeles .

Male Model Jermaine nimmt uns mit auf eine Room-Tour .

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 bekommst du hier und zu den Sendezeiten geht es da lang.

Die XXL-Penthouse-Tour mit Jermaine

In Folge 8 von GNTM 2024 ging es für die Models über den großen Teich nach Los Angeles. Dort bezogen die Kandidat:innen in diesem Jahr keine Villa, wie von den letzten Staffeln gewohnt. Stattdessen hat sich Heidi Klum etwas ganz Besonderes für ihre Schützlinge einfallen lassen: Die Models residieren in einem der höchsten Penthouse der Stadt.

Anzeige

Anzeige

Yusupha über Ausblick von der Toilette: "Ist einfach crazy!"

Male Model Jermaine will die Mega-Unterkunft den GNTM-Fans nicht vorenthalten, weshalb er sie kurzerhand auf eine exklusive Room-Tour mitnimmt.

Diese hat es in sich: Die Mehrbettzimmer der Models sind fast ausnahmslos verglast und mit luxuriösen Bädern ausgestattet. Das viele Glas erfüllt einen Sinn und Zweck: Da sich das Luxus-Penthouse in den obersten Geschossen eines der größten Wolkenkratzer der Stadt befindet, ist die Aussicht einfach atemberaubend.

Jedes Zimmer gewährt spektakuläre Ausblicke über die Skyline der Stadt der Engel, übrigens sogar von den meisten Duschen und Bädern aus. Während man sein Geschäft verrichte, könne man ganz L.A. genießen, erklärt Yusupha grinsend. "Das ist einfach crazy, ey" so der Barkeeper.

Penthouse über den Dächern der Stadt: So leben die GNTM-Models in Los Angeles Die Schlafzimmer sind nicht nur stylisch, sondern warten auch mit einem atemberaubenden Ausblick auf Heidis Models. © ProSieben / Sven Doornkaat Wenn dich die Sonne von L.A. am Morgen küsst … So lässt es sich aushalten! © ProSieben / Sven Doornkaat Lydwine: "Das Penthouse ist eines der krassesten Sachen, wo ich jemals drin war. Es ist krass, vor allem das Badezimmer. Ich glaube, das Badezimmer ist für mich das Highlight." Da kann man nur schwer widersprechen, … © ProSieben / Sven Doornkaat … wobei der Laufsteg mitten im Wohnzimmer auch nicht von schlechten Eltern ist! © ProSieben / Sven Doornkaat Vom Catwalk-Training direkt auf die üppige Couch. Die Models der 19. Staffel hätten es wirklich schlechter treffen können. © ProSieben / Sven Doornkaat In der offenen Küche inklusive XXL-Kühlschrank können sich Jermaine, Felix, Julian und die anderen Models für ihre kommenden Aufgaben bei GNTM 2024 stärken. © ProSieben / Sven Doornkaat Home-Gym im Penthouse: Bei diesem Ausblick "quälen" sich die Models doch gern auf dem Laufband! © ProSieben / Sven Doornkaat In der Outdoor-Area, die zum Relaxen nach einem stressigen Model-Tag einlädt, kommen die Kandidat:innen sogar in den Genuss von ein bisschen Grün! © ProSieben / Sven Doornkaat Was für ein Ausblick über L.A.! Der perfekte Ort, um abzuschalten und einmal tief durchzuatmen. © ProSieben / Sven Doornkaat Den besten Blick auf die Skyline der Stadt der Stars und Sternchen bietet die großzügige Terrasse. © ProSieben / Sven Doornkaat Das Herzstück der Outdoor-Area dürfte der Pool sein. Über den Dächern von Los Angeles gemütlich Bahnen schwimmen und danach auf den Pool-Liegen relaxen. Ein Traum! © ProSieben / Sven Doornkaat

Ein eigener Laufsteg und ein XXL-Kühlschrank

Von einem Highlight zum nächsten: Die Models haben für ihr Penthouse einen eigenen Laufsteg inklusive Spiegel spendiert bekommen! Dort können sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf die kommenden Challenges vorbereiten.

In der üppigen Küche können sich die Models aus einem überdimensionierten Kühlschrank mit Getränken, Snacks und Co. bedienen.

Der ist fast so groß wie ich! Jermaine stellt erstaunt fest, wie überdimensioniert der Kühlschrank ist.

Anzeige

Skyline-Blick von der Badewanne aus

Wer dachte, die Küche sei spektakulär, dem dürfte beim Anblick des Bades von Lydwinde und Grace die Kinnlade herunterfallen. Sowohl von der riesigen Dusche als auch von der Badewanne aus hat man dank der großen Fensterfront einen atemberaubenden Blick auf Los Angeles. Das Zimmer sei schon toll, aber das Badezimmer ist laut Lydwine ihr absolutes Highlight.

Das Penthouse ist eines der krassesten Sachen, wo ich jemals drin war! Lydwine

Zum Abschluss seiner Room-Tour zeigt Jermaine einen Bereich, der in keiner guten Model-Unterkunft bei GNTM fehlen darf: den Poolbereich. Dieser befindet sich im Freien auf dem obersten Stockwerk des imposanten Gebäudes. Über den Dächern von Los Angeles gemütlich seine Bahnen schwimmen und danach auf den Pool-Liegen relaxen? So lässt es sich aushalten!

Wie es für Jermaine, Lydwine und die anderen Models in ihrem Mega-Penthouse in L.A. weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.