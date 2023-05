Das Wichtigste in Kürze In Woche 13 werden die Models von Familie, Partnern und Freund:innen überrascht.

In Woche 13 werden die Models von Familie, Partnern und Freund:innen überrascht. Eine Kandidatin muss jedoch mit ihrem Freund zurück nach Hause fliegen.

Im Clip: Nina verpasst den Einzug in die Top 10

Überraschung beim Shooting: Die Models wechseln ihr Zuhause. In einer Location, von der aus die Kandidatinnen über ganz Los Angeles blicken, werden sie von Familienmitgliedern, Partnern oder Freund:innen besucht.

Probleme beim Fotoshooting: "Sehr eingefroren"

Es geht um den Einzug in die Top 10. Nina ist nervös. "Ich hoffe natürlich, dass Heidi sagt: 'Du gehörst auf jeden Fall in die Top 10", sagt sie vor dem Shooting. Als Erste der Kandidatinnen soll Nina authentisch im luxuriösen High-Fashion-Look die teuren Requisiten zelebrieren.

Doch das Shooting mit Starfotograf Yu Tsai läuft für die 22-Jährige schleppend. "Sie sieht aus wie die Reinigungskraft des Hauses", urteilt der Fotograf. Heidi Klum findet das Lachen von Nina "sehr eingefroren". Der Model-Anwärterin fällt selbst auf, dass es "nicht so ganz funktioniert".

Überraschung beim Glamour-Shooting

Dann der große Moment: Während des "It Girl"-Shootings schleicht sich der Freund von Nina an sie heran - die erspäht ihn sofort und ist fassungslos. Mit ihrem Verlobten an der Seite fühlt sich Nina direkt stärker.

Die zusätzliche Energie kann sie gebrauchen, denn für den Entscheidungs-Walk muss Nina alles geben. Sie weiß, dass sie "einen guten Walk hinlegen" muss, da ihr Shooting nicht gut lief.

Nina "rennt" durch den Entscheidungs-Walk

Während die Begleitungen der Kandidatinnen an Tischen auf dem Catwalk sitzen, müssen die Models mit riesigen Ballkleidern durch sie hindurch laufen. Vor Gastjurorin Sofía Vergara steigt die Aufregung noch mehr.

Der Hollywood-Star ist von Ninas Walk nicht begeistert: "Irgendetwas stimmt mit ihrer Ausstrahlung nicht." Auch für Heidi Klum ist der Walk zu schnell und steif.

Vor der Entscheidung macht Ninas Freund Marvin ihr Mut. Doch sie ahnt bereits, dass ihr Walk Heidi Klum und Sofía Vergara nicht begeistern konnte.

Nina muss GNTM 2023 in Folge 13 verlassen

"Du hast auf mich gelangweilt gewirkt", erklärt Sofía Vergara. Dem "Modern Family"-Star habe das gewisse Etwas gefehlt. Ihr Walk sei nicht im Gedächtnis geblieben. Auch beim Shooting hat Nina bereits gewackelt. Für Heidi Klum ist Ninas Performance oft "zu zaghaft", um in Erinnerung zu bleiben.

Die 22-Jährige muss knapp vor den Top 10 "Germany's Next Topmodel" 2023 verlassen. Dass Nina gemeinsam mit ihrem Freund nach Hause fliegen kann, tröstet sie ein wenig.

