Das Wichtigste in Kürze Dominic ist als Mann geboren, aber präsentiert sich gern feminin. Mit seinen langen Haaren und einem androgynen Gesicht sticht er unter den Male-Models von "Germany's Next Topmodel" 2024 heraus.

An Dominics Zimmerdecke hängt eine Regenbogenflagge. Er bezeichnet sich selbst als genderfluid und zeigt sich gern feminin. Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 will der 20-Jährige seine Model-Qualitäten unter Beweis stellen.

Dominic ist queer und stolz darauf

Dominic ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Auch 2024 werden queere Menschen immer noch oft angefeindet und haben mit Diskriminierung zu kämpfen. Für Dominic ist das aber kein Grund, sich zu verstecken. Er geht selbstbewusst mit dem Thema um. "Es ist so, dass ich mich als genderfluid bezeichnen würde", erklärt der 20-Jährige.

Ich repräsentiere mich gern feminin, auch wenn ich in einem maskulinen Körper bin. Dominic

In der Regel wird über Dominic mit "er" gesprochen. Er hat aber auch nichts dagegen, wenn man ihn mit dem weiblichen Pronomen "sie" bezeichnet.

Sein Style wirkt oft weiblich, was durch seine langen Haare und sein androgynes Gesicht noch unterstrichen wird. Dominic hofft, mit seinem besonderen Aussehen aus den Male-Models von GNTM 2024 herauszustechen.

Seine große Leidenschaft ist die Musik. Er spielt seit zwölf Jahren Trompete im Musikverein in seinem Dorf in der Nähe von Göttingen. Das Hobby scheint ihm in die Wiege gelegt zu sein, denn auch seine Eltern und sein Bruder sind sehr musikalisch.

Dominics Freund freut sich über seine Teilnahme bei GNTM

Außer seiner Familie gibt es noch einen sehr wichtigen Menschen in seinem Leben: sein Partner, mit dem er seit fast zwei Jahren zusammen ist. "Er ist so ein Rückenwind, ein Fels in der Brandung", beschreibt Dominic die Beziehung. Sein Freund hat ihn auch ermutigt, bei "Germany's Next Topmodel" teilzunehmen und unterstützt ihn dabei.

Eifersucht scheint für die beiden kein Thema zu sein, obwohl Dominic von jeder Menge schöner Male-Models umgeben sein wird. Den 20-Jährigen lässt das kalt: "Es geht mir nur um das Modeln hier."

