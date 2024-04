Am Ende von Folge 10 von hat Armin ordentlich zu knabbern. Zwar schafft er den Sprung in die nächste Woche, seine beiden Freund:innen Jana und Dominik allerdings nicht.

Das Wichtigste in Kürze Normalerweise treffen bei "Germany's Next Topmodel" komplett unterschiedliche Charaktere aufeinander. Nicht bei Armin und Dominik: Die beiden Bayern kennen sich quasi schon ein Leben lang - und das merkt man.

Folge 10 endet für Armin mit einem Schock : Neben Jana muss auch sein bester Freund Dominik GNTM 2024 verlassen.

+++ Update, 18. April 2024 +++

Dominik und Jana sind Armins wichtigste Vertrauenspersonen bei GNTM 2024. Dementsprechend ist Woche zehn für den Allgäuer nicht gerade einfach, schließlich droht den beiden das Aus, da sie in Folge 9 zu den sechs Schwächsten gehört hatten.

Armin fürchtet das Aus von Jana und Dominik

Armin wirkt vor dem Entscheidungs-Walk, bei dem die sechs Wackel-Kandidat:innen Heidi Klum von sich überzeugen müssen, deshalb nervös: "Wenn Jana und Dominik jetzt wirklich rausfallen sollten, dann würde ich mich sehr allein fühlen, weil das sind schon so meine Bezugspersonen hier."

Zu Armins Leidwesen kann sich Jana nicht durchsetzen. Der Student reagiert sichtlich erschüttert auf diese Entwicklung: "Ich warte eigentlich immer noch auf die Auflösung, um ehrlich zu sein. Weil für mich war Jana ganz vorne mit dabei", meint der 28-Jährige im Anschluss. Er habe Jana eher im Finale gesehen. Dass sie aber jetzt schon rausfliegt, das ergebe für ihn gar keinen Sinn, so der Student weiter.

Armin nach Aus von Dominik: "Das tut schon weh"

Armin kann es nicht fassen: Erst trifft es Jana, dann auch seinen besten Freund Dominik. © ProSieben

Wenig später kommt es für Armin noch dicker: Auch sein bester Freund Dominik, der sich zuvor gegen die anderen Wackel-Kandidat:innen noch hatte durchsetzen können, muss nach der Runway-Challenge in dieser Woche GNTM 2024 verlassen.

"Jetzt bricht nicht nur deine weibliche Bezugsperson Jana weg, sondern auch noch dein absolut bester Freund hier", meint Armin enttäuscht nach Dominiks Aus. Neben dem Verlust von Jana und Dominik haben ihn aber auch die Abschiede von Felix und Yusupha getroffen. "Das tut schon weh", zieht Armin ein bedrücktes Tagesfazit.

+++ Ursprüngliche News +++

Dominik und Armin sind zusammen um die halbe Welt gereist

Armin konnte beim offenen GNTM-Casting in Berlin überzeugen. © ProSieben / Richard Hübner

Auf diese Chance haben die 27-Jährigen lange gewartet: Bei "Germany's Next Topmodel" dürfen sich ab dieser Staffel auch männliche Models bewerben. Obwohl Armin schon seit Jahren Fan von GNTM ist, hat sein bester Freund Dominik ihn überzeugt, gemeinsam zum offenen Casting zu gehen.

Und sie haben Glück: Beide werden hintereinander von Heidi auf dem Laufsteg ausgewählt und dürfen sich im nächsten Schritt persönlich bei ihr vorstellen. Armin und Dominik verbindet eine lange Freundschaft miteinander. Vom Schauspiel bis zum Modeln können beide eigentlich jedes Hobby gemeinsam ausleben.

Mit Armin würde ich alles zusammen machen! Dominik

Die besten Freunde haben beide den Traum vom Modeln

Armin und Dominik beim offenen Casting von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Richard Hübner

Bereits seit ihrer Jugend sind der Kemptener und der Waltenhofener eng miteinander befreundet. Sie haben dieselbe Klasse besucht, gemeinsam im Fußballverein gespielt und ihre Zeit meistens zusammen verbracht. Armin und Dominik waren sogar schon gemeinsam auf Bali und Thailand. Zuletzt haben sie in Berlin für drei Monate einen Schauspielkurs besucht.

Armin spricht im Interview die absolute Traumvorstellung an: "Wenn Dominik und ich zusammen weiterkommen würden, wäre das unfassbar." Können beide ihren Traum vom Rampenlicht und dem Showbusiness nun bei "Germany's Next Topmodel" verwirklichen?

Im Clip: Call me! Werden die Männer jetzt schon zur Ablenkung?

Armin: "Wenn Domi rausfällt, wäre das für mich schon sehr schlimm"

Zuerst darf sich Armin bei Heidi vorstellen und seinen Walk zeigen. Heidi Klum merkt direkt an, dass Armin in seiner Heimat im Allgäu bestimmt viele Verehrerinnen und Verehrer hat. Danach wird die Entscheidung gefällt, wer aus Armins Gruppe in der nächsten Runde ist.

Während der 27-Jährige schon weiß, ob er weiter ist oder nicht, muss sein bester Freund Dominik noch weiter bangen. Für Armin ist das Warten auf Dominik schlimmer als seine eigene Entscheidung.

Schaffen es Dominik und Armin gemeinsam in die nächste Runde?

Dominik (links außen) stellt sich Heidi Klum persönlich vor. Schafft er es in die nächste Runde? © ProSieben / Richard Hübner

Auch Dominik bekommt die Gelegenheit, noch einmal über den Catwalk zu schreiten und sich Heidi vorzustellen. Als er vor ihr steht, fällt Heidi sofort sein athletischer Körper auf. Sie bittet Dominik sogar, seine definierten Muskeln ohne T-Shirt zu zeigen.

Dieses Mal kommt nur ein Male Model aus Dominiks Gruppe weiter. Armin setzt viel Hoffnung in seinen besten Kumpel und sieht sich gemeinsam mit Dominik schon Hand in Hand im Finale stehen. Ob die beiden Jungs aus dem Allgäu Heidi Klum überzeugen können und ihrem Traum vom Modeln weiter nachgehen dürfen, erfahren wir in Folge 2 von "Germany's Next Topmodel".