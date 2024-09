GNTM-Gewinnerin Lea wagt den Sprung ins kalte Nass. Zusammen mit Model Lucas will sie es aufs Sieger-Treppchen beim diesjährigen "TV total Turmspringen" schaffen. Wie sich die beiden Models auf ihre nächste große Challenge vorbereitet haben und warum dabei nicht alles glattging, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Am Samstag kämpft "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff mit den Stars um den Sieg beim großen "TV total Turmspringen 2024".

Um 20:15 könnt ihr die Show live auf Prosieben und im Stream auf Joyn sehen.

Mit von der Partie sind dieses Jahr beim Turmspringen: GNTM-Siegerin Lea und Male-Model Lucas.

Germany's Next Topmodel Kandiat:innen als Duo beim "TV total Turmspringen"

Harte Challenges meistern und Juror:innen begeistern? Das können sie! In diesem Jahr wagen GNTM-Siegerin Lea und Male-Model Lucas aus Staffel 19 den Sprung aus mehreren Metern Höhe. Als Team müssen sie beide synchron performen, um sich gegen die anderen Promis und Moderator Pufpaff durchsetzten.

Eine saubere Ausführung zählt ebenso in die Wertung ein, wie eine perfekte Landung. Nur wer ohne große Wasserspritzer eintaucht, kann die hohen Wertungen der Jury beim diesjährigen "TV total Turmspringen" einfahren.

Vor dem großen Wettkampf ist Lea schon in Berlin und inspiziert die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin. Nervös zeigt sie dich 25-Jährige vor ihrem Live-Auftritt am Samstagabend: "Hier wirds dann übermorgen ernst", wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt.

Bevor es am Samstag, 21. September, um 20:15 Uhr losgeht, verschafft sich Germany's Next Topmodel Lea einen Überblick über die Schwimmhalle. © Instagram/ lea_oude

Eleganz will gelernt sein

Wettbewerbs-Erfahrung im Synchronspringen haben die beiden GNTM-Models verständlicherweise bisher nicht. Doch Übung macht bekanntlich den Meister. Und geübt haben sie fleißig, wie sie auf kürzlich auf Instagram verrieten.

Lucas postete gleich mehrere Clips der gemeinsamen Training-Sessions auf Instagram, darunter auch ein sehenswertes Fail-Video.

Auch über das Training selbst, verliert Lucas ein paar Worte.

Lea und ich hatten gerade unser erstes Training fürs 'TV total Turmspringen'. Es war so aufregend! Lucas

Zwar dürfe er nicht zu viel über den aktuellen Leistungs-Zustand verraten, über den grundsätzlichen Trainings-Ablauf aber schon.

Unter anderem wurden Standards von Haltung bis zum Absprung geübt. Trainiert wurde übrigens in einem öffentlichen Schwimmbad, was natürlich nicht gerade dazu beiträgt, den Puls auf dem Sprungbrett zu senken. "Es war so komisch, alle haben uns angeglotzt", erzählt Lucas in einem seiner Clips. Dem Spaß tat das aber offensichtlich keinen Abbruch.

War auf jeden Fall todeswitzig. Macht auch echt Spaß, aber das geht heftig auf den Körper!

Über die Chancen auf einen potenziellen Sieg der beiden Models lässt sich also noch nicht viel sagen. Dafür aber, dass es sicherlich ein megalustiges Event wird!

Hier erfährst du, wo du das große "TV total Turmspringen" am Samstag sehen kannst: Hier gibt es alle Infos.

Bauchplatscher oder eleganter Sprung: Wer sind die anderen Teilnehmer:innen beim "TV total Turmspringen"?

Für 22 Prominente heißt es am Samstag Körperspannung und möglichst elegant in die Tiefe springen. Wer traut sich den waghalsigen Sprung zu machen und gleitet dann auch stromlinienförmig ins Hallenbecken? Im Einzel- und im Synchronspringen treten insgesamt 22 Promis gegen die Anmut in Person an: Sebastian Pufpaff.

In der Kategorie Synchronspringen können am Samstag die waghalsigen Sprünge dieser Teams beim "TV total Turmspringen 2024" bestaunt werden:

Simon Gosejohann Sebastian Pufpaff und

Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick

Reality-Stars Maurice und Cecilia

Content Creator Paulomuc und Aditoro

Moderatorinnen Isabella Franke und Jeannie Wagner

Reality-Stars Yasin Mohamed und Tim Kühnel

Lea und Lucas und unsere GNTM-Models

"TV total Turmspringen 2024", am Samstag, 21. September 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.