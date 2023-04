Marina Hoermanseder ist begnadete Designerin und neuerdings auch Mama. Jetzt hat die Gastjurorin aus der zweiten Folge von "Germany's Next Topmodel" 2021 einen Einblick in ihr Privatleben gewährt.

Anzeige

Update vom 17.2.2022: In Folge drei der 17. Staffel geht es für die Kandidatinnen um einen der zehn Plätze im GNTM-Opener 2022.

Die Looks von Marina Hoermanseder tragen Stars wie Rihanna, Taylor Swift und Kylie Jenner. Doch neuerdings kleidet die Designerin auch ihr Töchterchen Lotti ein. Hoermanseder, die gerade einmal eine Woche vor der Aufzeichnung der 2. Folge von GNTM ihr erstes Kind zur Welt brachte, führt auch ein Leben abseits des Laufstegs. Sie wohnt mit ihrem Partner Paul in einem 160m²-Apartment in Berlin. Der 31-jährige Sportmanager geht mit Hoermanseder durch dick und dünn.

"Schlimmer als eine Fashion Week werde ich nie"

"Der Paul hat schon vier, fünf Fashion Weeks miterlebt mit mir", erklärt Marina Hoermanseder. "Wenn eine Beziehung das überlebt, überlebt sie, glaub ich, auch zehn Kinder, weil schlimmer als eine Fashion Week werde ich nie."

Im Clip: Designerin Marina Hoermanseder ganz privat

Auf die GNTM-Teilnehmerinnen macht die Designerin jedenfalls einen "total sympathischen" Eindruck. Dabei wissen Heidis Mädchen noch nicht einmal, dass Hoermanseder ihren Juror-Auftritt bei "Germany's Next Topmodel" nur wenige Tage nach der Entbindung wahrnahm. Ihr sei nur wichtig gewesen, dass sie in den Strap-Skirt passe, erklärt die Österreicherin: "Den haben wir zugepresst. Passt."

Anzeige

Anzeige

Mehr über Marina Hoermanseder

Zu den Markenzeichen von Marina Hoermanseders Designs gehören die Gürtelschnalle und ihre Entwürfe orthopädischer Korsetts. Auf Letztere kam die Designerin 2012 durch ein Praktikum bei dem von Alexander McQueen gegründeten Modeunternehmen. 2013 gründete Hoermanseder ihr eigenes Modelabel. Seitdem entwarf sie unter anderem Uniformen für die Australien Airlines und die Post sowie eine Dirndl-Kollektion.

Infos zu GNTM 2021 im Überblick

Das könnte dich auch interessieren: