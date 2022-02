GNTM 2022: Poster-Shooting und Opener-Dreh – Nur zehn Models schaffen es in den Opener

Im Clip: Wer schafft es in den #GNTM-Opener 2022?

Heidi: "Für das Poster möchte ich, dass euch ganz Deutschland so natürlich sieht, wie ihr nur seid"

Zu Beginn von Folge 3 überrascht Heidi ihre Topmodel-Anwärterinnen mit einer Ankündigung: "Diese Woche dreht sich alles um unsere Werbung." Die Models machen große Augen. Heidi erklärt weiter: "Wie könnte ich die neue Staffel 'Germany's Next Topmodel' besser bewerben als mit den wunderschönen Gesichtern meiner Models." Für diese Kampagne hat das Topmodel natürlich nicht irgendwen ins Boot geholt: Gastjuror und Starfotograf Rankin wird die Teilnehmerinnen ablichten und das ganz ohne Make-up. "Für das Poster möchte ich, dass euch ganz Deutschland so natürlich sieht, wie ihr nur seid", so die Topmodelchefin. Ob das bei jedem Model Begeisterungsstürme auslösen wird?

Sophie: "Ich will in diesen Opener rein"

Das Kampagnen-Shooting ist aber nicht die einzige große Herausforderung in dieser Woche. Sophie hat nur ein Ziel: "Ich will in diesen Opener rein." "Man hat nur diese eine Chance und die muss man nutzen", weiß auch Juliana. Doch nicht jedes Model wird die Chance bekommen. Nur zehn Frauen werden ausgewählt. Dafür wird Heidi ganz genau hinsehen, denn: "Der Opener ist das Aushängeschild unserer Staffel."

Wer kann Heidi überzeugen und wer muss die Heimreise antreten? Das siehst du in Folge 3 am 17. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: