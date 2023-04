Das Wichtigste in Kürze Ida kann Heidis Entscheidung, Leona in Woche acht nach Hause zu schicken, nicht fassen.

Dann schießt die 23-jährige knallhart gegen ihre Mitstreiterinnen. Kommt es zum Streit?

Ida weint wegen Leonas Aus nach Folge 8: "Sie ist diejenige, die alles dafür gegeben hätte, hier weiterzumachen", sagt Ida und kritisiert die Motivation anderer Kandidatinnen.

Nach Heidis Entscheidung, Leona nach Hause zu schicken, kommt die 20-Jährige fassungslos in den Backstage-Bereich zurück. "Ich habe die letzten Wochen immer gute Kritik bekommen. Ich bin weiter beim Casting gekommen. […] Es ergibt keinen Sinn. Ich versteh's nicht!", berichtet Leona ihren Mitstreiterinnen unter Tränen.

Auch Ida weint wegen Leonas Ausscheiden: "Sie ist diejenige, die alles dafür gegeben hätte, hier weiterzumachen", sagt Ida und kritisiert einige andere Kandidatinnen: "Es gibt Menschen in unserer Villa, die denken, das Ganze ist einfach ein Spiel."

Ida ist sauer: "Nicht jede meint es hier ernst"

Einige Model-Anwärterinnen hätten angemerkt, sie würden nach Hause wollen. "Es macht mich auch manchmal sauer, wenn ich das so oft höre - immer von den gleichen Menschen. Wo ich mir denke: Dann geh heute doch bitte, dann haben wir auch unsere Ruhe", schießt Ida knallhart gegen ihre Mitstreiterinnen.

Ich will nicht, dass meine Chance hier weggenommen wird von jemandem, der es nicht mal ernst meint. Ida

Bei einigen Kandidatinnen sorgen Idas Aussagen für Unruhe. Anya fühlt sich von der Kritik angesprochen, weil sie selbst bereits unter Heimweh gelitten hat. Auch Coco hatte der Gruppe bereits Heimweh gestanden. Doch beide haben sich dazu entschieden, zu bleiben.

Mirella: "Heidi ist am Ende des Tages die, die entscheidet"

Um die Situation einzuordnen, versucht Mirella, schlichtende Worte zu finden: "Ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass das Ida total wütend macht, aber ich denke, dass es nicht an uns liegt, die Situation zu bewerten. Heidi ist am Ende des Tages die, die entscheidet." Und das bedeutet: Leona muss in Woche acht gehen.