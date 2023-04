Das Wichtigste in Kürze Kandidatin Leona ist ihren Freund:innen gegenüber sehr fürsorglich. Im Interview erzählt sie, was sie überhaupt nicht ausstehen kann.

Für Leona ist der Entscheidungs-Walk in Woche acht eine Herausforderung: Sie muss auffallen, um Heidi und Gastjurorin Coco Rocha im finalen Battle zu überzeugen. Als Heidi verkündet, dass Leona GNTM 2023 verlassen muss, bittet sie die Modelchefin inständig um eine zweite Chance.

+++ Update, 6. April 2023 +++

Der Entscheidungs-Walk fordert die Model-Anwärterinnen heraus: Können sie verschiedene ausgefallene Walk-Stile in einem Battle-Walk präsentieren? Das Ziel ist es, herauszustechen. Für Leona eine Herausforderung.

Leona muss neben Olivia bestehen

Bei den Walk-offs ist nicht nur die eigene Leistung entscheidend. Die Kandidatinnen müssen die Aufmerksamkeit von Heidi Klum und Gastjurorin Coco Rocha auf sich ziehen. Für Leona ist die erste Runde gegen Olivia eine Challenge. "Das war krass", kommentiert Heidi den Walk von Olivia. Neben ihrer Konkurrentin gehe Leona unter. Coco Rocha betont, dass Leona alleine einen tollen Job gemacht hätte, doch neben Olivia werde sie zur Wackelkandidatin.

Leona sorgt sich ums Weiterkommen

"Das ist schon kein gutes Gefühl. Ich war glücklich, weil ich gute Kritik bekommen habe, es war jetzt nichts Negatives, aber: Es kommt halt drauf an, wie die anderen sein werden", berichtet Leona den anderen Models. Der Konkurrenzdruck steigt, denn in dieser Woche gibt es kein zusätzliches Shooting, um Heidi zu überzeugen.

Leonas Walk war nicht einprägsam genug

Die Wackelkandidatinnen der Walk-offs müssen erneut vor Heidi und Coco treten. Die Modelchefin verkündet, dass sie sich an zwei Walks nicht erinnern könne: die Auftritte von Mirella und Leona. Die beiden müssen sich in einem finalen Duell erneut ins Zeug legen.

Leona geht mit einem Plan in das entscheidende Battle: "Ich gehe jetzt in mich, überlege mir viele Sachen. Ich habe jetzt Ideen von den anderen, was die Kritik war. Und genau das versuche ich, einfach umzusetzen."

Leona will GNTM nicht verlassen

Auch wenn Heidi die Entscheidung schwerfällt, beschließt sie, Leona nach Hause zu schicken: "Leona, es tut mir leid. Du hast bis zum bitteren Ende gekämpft." Doch die 20-Jährige will die Entscheidung nicht akzeptieren. Sie fleht die Modelchefin an, ihr noch eine Chance zu geben. "Ich weiß, dass ich die Shootings kann. Schick mich in den Shoot-out, egal was. Ich kann jetzt wirklich noch nicht gehen. Bitte!", versucht Leona mit Heidi Klum zu verhandeln.

Heidi Klum bleibt bei ihrer Entscheidung

Schweren Herzens lobt Heidi noch einmal den großartigen Job von Leona, aber bleibt bei ihrer Entscheidung. Mirella habe sich im letzten Battle besser geschlagen. "Diese Woche haben wir diesen Walk beurteilt und sie war die Schwächste", stellt Heidi deutlich fest.

Das macht GNTM-Kandidatin Leona aus

Singen, Kochen, Zeit mit Freunden verbringen: Leona hat viele unterschiedliche Hobbys. Besonders liebt die 20-Jährige das Tanzen. Oft macht sie sich gemeinsam mit ihren Freundinnen zu Hause hübsch, um dann auszugehen.

Die gelernte Baddesignerin mit albanischen Wurzeln ist aufgeweckt und zielstrebig. Am meisten schätzt sie an sich selbst ihre Augen und ihre langen lockigen Haare.

Das sind die wichtigsten Menschen in Leonas Leben

Leona ist ein Familienmensch. Ihre Eltern sind die wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Sie haben sie von Anfang an unterstützt und sind immer für sie da.

Auch Leonas Freundinnen sind sehr stolz auf Leona und unterstützen sie dabei, ihren Traum vom Modeln zu verwirklichen.

Darum will Leona "Germany’s Next Topmodel" werden

Leona möchte ihren Traum von der Modelkarriere mit Hilfe von #GNTM verwirklichen und ein Vorbild für andere Mädchen werden. Sie glaubt, weit bei "Germany’s Next Topmodel" zu kommen, da sie authentisch und sehr kritikfähig ist. Durch ihre besondere Persönlichkeit hebe sie sich zudem von anderen ab.

Ob Leona mit dieser Selbsteinschätzung richtig liegt, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.