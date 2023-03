Das Wichtigste in Kürze Zoey ist selbstbewusst und zeigt es gern. Hier erfährst du mehr über das Curvy-Model.

Die 29 Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Als Curvy-Model wollte Zoey Germany's Next Topmodel werden. Dieser Traum ist für die gebürtige Griechin nach der vierten Woche vorbei.

+++ Update, 9. März 2023 +++

Zoey sticht beim Fotoshooting nicht heraus

Beim Märchen-Shooting mit Starfotograf Brian Bowen Smith ist Heidi nicht hundertprozentig mit der Performance von Zoey zufrieden. "Irgendwie sieht das nicht so wirklich geil aus", bemäkelt die Modelchefin beim Sichten ihrer Bilder am Set.

Trotz Verbesserung im Entscheidungs-Walk: Aus für Zoey in Woche 4

Bei Zoeys Entscheidungs-Walk sieht Heidi eine Verbesserung zur Catwalk-Probe am Vortag. Das Curvy-Model sagt, dass es beim Walk diesmal den Beat und seinen Blick gefühlt habe. Für den Gesichtsausdruck gibt es Lob von Designer und Gastjuror Yannick Zamboni. Bei der Arm- und Körperhaltung sieht er noch Verbesserungspotenzial.

Obwohl Heidi einen kleinen Fortschritt bei Zoey feststellen konnte, sagt sie letztlich den entscheidenden Satz: "Ich habe heute leider kein Foto für dich." Damit geht für die 26-Jährige die GNTM-Reise in Folge 4 zu Ende.

Das taffe Curvy-Model in Staffel 18

Zoey ist eine der GNTM-Teilnehmerinnen in Staffel 18. Die gebürtige Griechin lebt in der Nähe von Stuttgart und besitzt einen Chihuahua namens Lila. In ihrer Freizeit treibt die 26-Jährige gern Sport und kocht.

Nach ihrem Fachabitur hat Zoey begonnen zu studieren. Jetzt steht allerdings erst einmal GNTM 2023 auf dem Plan. Als Curvy-Model will Zoey Germany's Next Topmodel werden.

Selbstbewusst dank Kraftsport

Das Selbstbewusstsein für ihren Start als Modelanwärterin musste Zoey erst entwickeln. Früher sei sie sehr unsicher gewesen. "Damals dachte ich, ich wäre dick", erinnert sie sich. "Oder ich bin weniger wert, weil ich vielleicht zwei bis drei Kilo mehr drauf habe."

Doch dank Kraftsport und Fitnessprogrammen sei sie auch mental immer stärker geworden und habe schließlich gedacht: "Ich gefalle mir doch so!"

Wer bestimmt das eigentlich, dieses 'zu viel'? Zoey

"Mädels, die bissl curvy sind, die sind nicht süß und immer so nett und bla und tralala", beschreibt Zoey ihre neue Einstellung. "Die sind taff!" Es sei völlig egal, wie man aussehe und ob man schlank sei.

Zoey will Action

Mit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" verbindet Zoey einige konkrete Erwartungen. "Ich freue mich am meisten auf die richtig geilen Shoots, die mit Adrenalin verbunden sind", sagt sie in ihrem Vorstellungsvideo. "Ich will Action!"

Was sich Heidi Klum einfallen lässt, um diese Action in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" zu bieten, siehst du ab 16. Februar 2023 immer donnerstags auf ProSieben und Joyn.