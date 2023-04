GNTM 2023 - Nicole trifft auf Martina: Meet and Greet der Best Agerinnen bei Kilian Kerner

Das Wichtigste in Kürze Nicole hat in Folge 11 überzeugen können und darf für Kilian Kerner auf der Berlin Fashion Week laufen.

Dort traf sie auf Finalistin Martina aus dem Vorjahr. Auch sie läuft für den Modeschöpfer und verrät - von Best Agerin zu Best Agerin - welche Jobs sie noch auf der Modemesse verfolgt.

Best Agerin trifft Best Agerin: Martina und Nicole treffen sich auf der Berlin Fashion Week. Im Gespräch verrät die Finalistin aus dem Vorjahr, dass sie sage und schreibe für drei Jobs auf der Modemesse gebucht ist.

Das große Treffen der Best Agerinnen

Was ein interessantes Aufeinandertreffen in Folge 11: Best Agerin Nicole aus Staffel 18 trifft beim Casting für Designer Kilian Kerner auf Martina, die Drittplatzierte aus der vergangenen Staffel. Martina hatte damals mit ihrer Tochter Lou-Anne teilgenommen, die im großen Finale als Siegerin hervorging. Erstmalig hatte damit ein Mutter-Tochter-Duo bei "Germany's Next Topmodel" teilgenommen.

Martina: Wiederholungstäterin auf der Berlin Fashion Week

Beim Fitting für die Fashionshow von Kilian Kerner in Berlin treffen Nicole und Nina auf die Finalistin des Vorjahres. Die Best Agerin läuft bereits zum dritten Mal für Modeschöpfer Kilian Kerner. Auch im vergangenen Jahr war Martina bereits auf der Berlin Fashion Week vertreten und lief für das deutsche Modeunternehmen Marc Cain. Interessant ist das Aufeinandertreffen auch deshalb, weil die beiden Models sich vom Typ her sehr ähnlich sind.

Martina ist im Modelbusiness angekommen

Tipps von Best Agerin zu Best Agerin? Diese Vorstellung gefällt auch Nicole. Das Aufeinandertreffen hat sie jedenfalls sichtlich genossen: "Ich fand es superspannend, sie mal live vor mir zu haben und mich mit ihr unterhalten zu können", schwärmt die 49-Jährige im Nachgang. Tatsächlich scheint Martina seit der vergangenen Staffel sichtlich im Modelbusiness angekommen.

Martina mit hat gleich drei Jobs auf der Fashion Week

Denn die Österreicherin läuft auf der diesjährigen Berlin Fashion Week nicht nur für Kilian Kerner, sondern auch für Marcel Ostertag und Marc Cain. Wow, drei Jobs auf einer Fashion Week? Das kann sich sehen lassen!

Best Agerinnen in der Hauptstadt

Best Agerinnen und die Berlin Fashion Week? Das scheint zu passen! Lieselotte, ebenfalls Best Agerin aus Staffel 17, war letztes Jahr in einem galanten gelben Mantel von Marcel Ostertag auf der Modemesse in der Hauptstadt unterwegs. Mit Nicole läuft nun schon die dritte GNTM-Best-Agerin auf der Show. Den Designern scheint das zu gefallen.

Kilian Kerner über Nicole: "Ich bin hin und weg!"

"Es ist sowas von die richtige Entscheidung gewesen, Nicole zu nehmen. Als sie schon reinkam, dacht ich schon 'Was 'ne Frau!'" Nicole fühle das Kleid und verstehe den Look, zeigt sich der Modeschöpfer zufrieden und schiebt nach "Ich bin hin und weg!"

Was 'ne Frau! , Designer Kilian Kerner über Best Agerin Nicole

Auch langfristig räumt Kerner der Best Agerin durchaus gute Chancen ein: "Es ist ein neues Model zur Kilian-Kerner-Familie gekommen, das so schnell auch nicht wieder gehen wird!" Das ist mal eine Ansage! Wie Nicoles Premiere auf der Fashion Week lief, kannst du hier im Clip sehen.

Wie es für Nicole weitergeht, siehst du nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.