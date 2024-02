Beim Kennenlernen der Kandidatinnen und Kandidaten in der ersten Folge von "Germany's Next Topmodel" Staffel 19 verrät Heidi Klum überraschende Details aus ihrem Privatleben. Wer hätte gedacht, dass in dem Weltstar eine Dachdeckerin steckt?

GNTM-Kandidatin Alexandra hat die alten Klischees satt. Das möchte sie bei GNTM 2024 zeigen. Denn die 21-Jährige bringt zwei Interessen zusammen, die viele Menschen für Gegensätze halten. Als angehende Dachdeckerin ist Alexandra dem Handwerk verbunden, zudem möchte die Erfurterin Model werden.

Kandidatin Alexandra hat eine "persönliche Beziehung zu Dächern"

Bei Alexandras erster Begegnung mit Heidi Klum in Folge 1 von "Germany's Next Topmodel" Staffel 19 trifft das Thema auf offene Ohren. Das Topmodel möchte mehr über den Handwerksberuf der Kandidatin wissen.

"Warum hat's dich aufs Dach getrieben?", fragt Heidi. "Ich habe schon so eine persönliche Beziehung zu Dächern", erklärt Alexandra, "einfach, weil ich in einer Dachgeschosswohnung aufgewachsen bin."

Es hört sich bescheuert an, aber ich liebe das einfach. Alexandra über Dachgeschosse

Heidi als Handwerkerin in luftiger Höhe

Heidi kann die Faszination nachvollziehen. "Ich habe auch schon mal ein Dach gedeckt", erzählt sie. Dann beschreibt der Weltstar die einzelnen Arbeitsschritte, während Kandidatin Alexandra bestätigend nickt. Lautmalerisch und voller Elan führt Heidi Klum vor, wie sie einst Dachpappe festgetackert hat. "Und dann kamen die Kacheln obendrauf, Dachziegel", erinnert sie sich. "Ja, hab ich auch schon mal gemacht."

Die GNTM-Chefin sieht im Dachdeckerhandwerk einen Bezug zu den Herausforderungen des Modelgeschäfts. "Aber Höhenangst würdest du dann ja anscheinend nicht haben?", will Heidi Klum wissen. Dem stimmt Alexandra von Herzen zu: "Ich mag's, oben zu sein."

Gibt es ein Höhenshooting in Staffel 19?

