Ausgerechnet Dominic und Aldin bilden für den Videodreh in Folge 13 ein Team. Die beiden Male Models können sich gar nicht gut riechen. Insbesondere einem Kandidaten wird diese Einstellung zum Verhängnis.

+++ Update, 9. Mai 2024 +++

"Ich würde lieber mit jedem anderen drehen - nur nicht mit ihm"

In Woche 13 stehen Aldin und Dominic gemeinsam vor der Kamera. © ProSieben / Sven Doornkaat

In Folge 13 steht ein Videodreh für die GNTM-Kandidat:innen an. Die Models sollen teamweise eine Szene schauspielern und anschließend improvisieren. Unterstützt werden sie dabei von niemand Geringerem als Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann.

Die Models freuen sich auf die bevorstehende Herausforderung. Doch insbesondere bei zwei Male Models sinkt die Stimmung in den Keller, als die Teams verlesen werden.

Ausgerechnet Aldin und Dominic müssen gemeinsam shooten.

Es ist eine Herausforderung, mit jemandem zu shooten, mit dem man sich bisher nicht ganz so gut verstanden hat. Aldin

Seit dem Interview-Training mit Claudia von Brauchitsch trauen sich die beiden GNTM-Kandidaten nicht mehr über den Weg. Und trotz verhärteter Fronten müssen die Models nun versuchen zusammenzuarbeiten.

Das hat so semi geklappt. Aldin

Eiseskälte zwischen Dominic und Aldin

Im Penthouse herrscht reges Treiben. Die Teams versuchen, sich in ihre Szenen einzufinden, und proben ihre Szenen - alle Teams, bis auf eines. Aldin und Dominic üben für sich allein und scheinen sich kaum miteinander abzusprechen.

Im Model-Business kannst du dir nicht immer aussuchen, mit wem du zusammenarbeitest. Aldin

Ihre Szene heißt "Cheeseburger für Lau". Während Aldin einen arroganten Influencer spielt, schlüpft Dominic in die Rolle des genervten Hamburger-Verkäufers. Mit an ihrer Seite: Hollywood-Star Thomas Kretschmann.

Beim Videodreh wird dann jedoch klar: Ihre Arbeitshaltung bedeutet für einen der beiden Models das Aus bei GNTM.

Heidi Klum: "Das habe ich dir nicht abgekauft"

Dass das Duo kaum miteinander geprobt habt, wird Heidi Klum und Regisseur David Helmut alsbald bewusst. Die Storyline der beiden ergibt keinen Sinn. Es wird unauthentisch und langweilig.

Ich habe euch die Szene überhaupt nicht abgekauft. Heidi Klum zu Aldin und Dominic

Unmittelbar nach dem Videodreh steht schon die Entscheidung an. Heidi Klum beurteilt die entstandenen Videos der Models. Kurz zuvor hat Aldin plötzlich mit Schwindel zu kämpfen. Da er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen muss, stellt sich Dominic der Kritik allein.

Gegenüber Heidi gibt der 20-Jährige dann zu:

Wir haben uns weniger abgesprochen als andere Teams. Ich hatte vielleicht Berührungsängste mit ihm. Dominic

Die Einsicht kommt leider zu spät.

"Ich habe heute leider kein Foto für dich"

Heidi Klum kann über die schwache schauspielerische Leistung von Dominic nicht hinwegsehen. "Da war viel zu viel Gepose", kritisiert die Modelchefin. Auch Filmstar Thomas Kretschmann und Regisseur David Helmut stimmen ihr zu.

Ich kann die Kritik zu einhundert Prozent nachvollziehen. Dominic

Dominic konnte Heidi nicht überzeugen und muss nach Hause fliegen. Auch wenn Aldins Leistung ebenfalls zu Wünschen übrigließ, darf er sich dennoch freuen und kommt eine Runde weiter.

Male Model Dominic fällt der Abschied schwer. Dennoch kann er stolz auf sich sein: "Du bist sicher ein Vorbild für viele da draußen", lobt ihn Heidi Klum.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

In Folge 9 besucht Journalistin Claudia von Brauchitsch die Models in L.A., um mit ihnen ein Interview-Training durchzuführen. Male Model Dominic redet sich dabei um Kopf und Verstand. Aldin ist im Nachgang mächtig angefressen! Zu Recht?

Nach Eklat beim Interview-Training: Dicke Luft zwischen Aldin und Dominic

Vor lauter Aufregung redet sich Dominic (Mitte) beim Presse-Teaching mit Claudia von Brauchitsch um Kopf und Kragen. © ProSieben / Sven Doornkaat

Was für eine prekäre Situation beim Interview-Training! Als sich Aldin, Dominic und Maximilian vorstellen, kommt es zu einem schlimmen Missverständnis zwischen den Beteiligten. Dabei klingt die Einstiegsfrage vermeintlich einfach. SAT.1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch fordert die drei Male Models auf, sich kurz vorzustellen und etwas Spannendes über sich zu erzählen. Kann also kaum etwas schiefgehen, oder? Oh doch!

Während Maximilian und Dominic bei ihrer Vorstellung lediglich Name, Wohnort und Alter nennen, verleiht Aldin seinem Text etwas mehr Tiefgang. Er erzählt direkt, dass seine Eltern aus Bosnien kommen und dass er in den vergangenen Jahren sein Selbstbewusstsein ordentlich aufpolieren konnte. Das sei eine Entwicklung, auf die der 22-Jährige verdammt stolz ist.

Im Clip: Dominics Misere beginnt

Die Interview-Trainerin will von Dominic wissen, was Aldin bei seiner Vorstellung anders gemacht hat. Doch der versteht die Situation total falsch: "Ich glaube, der Aldin achtet immer sehr auf Perfektion. Er achtet viel auf sich, was kein Problem ist. Aber ich glaube, er könnte sich ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren."

So richtig scheint keiner entschlüsseln zu können, was Dominic damit sagen will. "Ich dacht mir so: 'Junge, was laberst du gerade eigentlich?", erzählt Aldin später rückblickend.

Zweiter Versuch von Dominic: "Ich mein einfach, er könnte sich ein bisschen mehr in sich selbst hineinversetzen und an sich selbst glauben, dann müsste er nicht so viel machen an sich selbst."

Die Ratlosigkeit nimmt ihren Lauf

Claudia von Brauchitsch scheint etwas ratlos. Auch Aldin wisse nicht, was Dominic konkret sagen möchte.

Ich hab überhaupt nicht verstanden, was du mir jetzt gesagt hast. Claudia von Brauchitsch

"Ja, ich auch nicht", gibt Dominic jetzt selbst zu und wirkt verzweifelt. "Entweder hat er nicht zugehört. Oder er war ganz woanders. Aber er konnte meine einfache Frage 'Was hat Aldin anders gemacht als du?' nicht beantworten", erzählt die Journalistin im Rückblick.

Ich war so aufgeregt! Dominic

"Als ich angefangen hab zu reden, ist mir […] zwischendrin eingefallen: Ich weiß gar nicht, was ich reden möchte", berichtet Dominic später. Doch Aldin dürfte die Situation alles andere als berauschend gefunden haben …

Entschuldigungs-Versuch im Penthouse

Zoff zwischen Aldin und Dominic eskaliert: Können sie die Wogen glätten? © ProSieben

Dominic ahnt schon, dass sein Verhalten vor Claudia von Brauchitsch nicht sonderlich gut angekommen sein kann. "Ich bin dem Aldin schon echt damit auf die Füße getreten, als ich mich am Anfang so verhaspelt hab. Ich kann komplett nachvollziehen, dass er das falsch verstanden hat, und hab dann versucht, mit ihm zu reden."

Aldin wirkt unterdessen ziemlich mitgenommen von der Interview-Situation. Irgendwas scheint Dominic da ausgelöst zu haben. Umringt von Kadidja, Maximilian, Marvin und den Zwillingen, klagt er unter Tränen sein Leid. Vor allem der Druck scheint dem 22-Jährigen zu schaffen zu machen. Viele der anderen Models nehmen das seiner Auffassung nach gar nicht erst so wahr, dass auch er Woche für Woche kämpfen müsse, schließlich hat er ja mehr Erfahrung.

Aber ich habe auch immer pressure! Aldin

Als Dominic sich bei Aldin entschuldigen will, blockt dieser allerdings ab. "Ich hab gerade überhaupt keinen Bock, mit dir darüber zu reden." Gleichzeitig stellt er klar: "Ich hass dich nicht, ich hab auch kein Problem mit dir […], aber krass bonden werden wir nicht mehr." Die Reaktion zeigt, wie angefasst Aldin von der Situation ist.

Eine nette Geste gibt es am Ende doch noch für Dominic: Beide verabschieden sich mit einem versöhnlichen Handschlag.