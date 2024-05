Überraschung! GNTM-2024-Models raven in ESC-Musikvideo von Kaleen

Mit diesem Job haben fünf Kandidaten nicht gerechnet: Ohne Casting geht es für sie zum Dreh für das Musikvideo zu "We Will Rave", dem österreichischen Beitrag für den "Eurovision Song Contest" 2024.

Das Wichtigste in Kürze In Woche 15 dürfen sich fünf Male Models über einem Mega-Job freuen. Wer im Musikvideo zu Kaleens ESC-Hit "We Will Rave" zu sehen ist, erfährst du auf dieser Seite.

Mega-Job ohne Casting

Die Überraschung ist groß, als Armin, die Zwillinge Julian und Luka, Marvin und Jermaine für einen großen Job in Woche 15 gebucht wurden - ganz ohne Casting.

"Einer unserer Fotografen kennt die Models bereits vom Set und hat sich für sie entschieden", erklärt Modelchefin Heidi Klum. Die Rede ist von Jordan Rossi, der in der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" für die Fotos verantwortlich ist, die den Kandidat:innen nach Walk-Entscheidungen überreicht werden.

Ich habe sie alle persönlich kennengelernt. Ich weiß von ihren Stärken und Schwächen. So konnte ich die perfekte Auswahl treffen. Jordan Rossi

Musikvideo-Shooting in L.A.

Dass es sich beim Job um den Dreh für das Musikvideo zu "We Will Rave", dem österreichischen Beitrag für den "Eurovision Song Contest" 2024, handelt, erfahren die fünf Auserwählten erst am Set von Sängerin Kaleen, die für das Shooting extra nach Los Angeles gereist ist.

Ein Musikvideo mit Kaleen zusammen, das wird richtig geil! Armin euphorisch

Die Freude ist riesig, doch an die Kandidaten werden klare Anforderungen gestellt. "Ich erwarte mir von den Models, dass sie meine Energie und die Energie, die der Song mitbringt, genauso rüberbringen und unterstützen", betont die Interpretin. Nichts als Höchstleistung von den Männern fordert Jordan Rossi, der ihre individuelle Persönlichkeit "in jeder einzelnen Szene" vor der Kamera sehen will.

Male Models raven mit Kaleen

Den Anforderungen werden die fünf Topmodel-Anwärter allemal gerecht. Mit ihren Shooting-Leistungen ist der Regisseur mehr als zufrieden.

Sie haben das alle großartig gemacht und meine Erwartungen übertroffen. Jordan Rossi

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Passend zum Eurodance-Track "We Will Rave" tanzen die Male Models mit Kaleen in hautenger Lederkleidung. Im Video räkeln sich die fünf Männer verführerisch im Takt, setzen ihre nackten Oberkörper in Szene und sorgen für heiße Aufnahmen mit der Sängerin.

Übrigens: Kaleen sicherte sich mit dem Song einen Platz im Finale des 68. "Eurovision Song Contest" in Malmö, musste sich dort aber mit dem vorletzten Platz begnügen.

Wie die Reise für die Models bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.