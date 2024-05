GNTM 2024: Ist dieser berühmte Popstar verwandt mit Fabienne?

Kandidatin Fabienne hat es bei GNTM 2024 weit gebracht. Jetzt stellt sich heraus, dass sie nicht die einzige Bekanntheit in ihrer Familie ist. Denn die 21-Jährige ist mit einem echten Popstar verwandt.

Das Wichtigste in Kürze Wer hätte das gedacht? Fabienne hat einen echten Popstar in ihrer Familie! Kein Geringerer als der erfolgreiche Sänger Sasha gehört zu ihrem engeren Familienkreis. Woher die Connection kommt und wie Sasha auf Fabiennes GNTM-Teilnahme reagiert, erfährst du hier.

Popstar Sasha und Fabienne sind verwandt

Wer hätte das gedacht? Fabienne hat in ihrer Familie einen echten Popstar! Denn ihre Cousine Julia und der deutsche Sänger Sasha gaben sich 2015 das Jawort. Seitdem ist Sasha aus der Familie nicht mehr wegzudenken.

Der Sänger wurde Ende der Neunziger mit Hits wie "If You Belive" und "I Feel Lonely" bekannt. Später tourte der gebürtige Nordrhein-Westfale unter dem Pseudonym Dick Brave and the Backbeats, einer Rockabilly-Band, angelehnt an Nick Cave and the Bad Seeds, quer durch die Republik.

All das machte Sasha wahnsinnig erfolgreich. Mittlerweile wurde der 52-Jährige mit 6 Platin- und 17 Goldene Schallplatten ausgezeichnet!

Mit Sänger Sasha auf der Familienfeier

Seit 2015 ist Sasha also Teil von Fabiennes Familie. Wie die Topmodel-Anwärterin "Bild" verraten hat, sehe man sich zwar regelmäßig, aber spontane Treffen scheitern häufig an der räumlichen Distanz. Denn während Fabienne aus dem im Ruhrpott gelegenen Solingen kommt, lebt Sasha mit seiner Familie über vier Autostunden entfernt in Hamburg.

Wir wohnen leider weit voneinander weg. Aber auf jeder Familienfeier sehen wir uns. Fabienne , über die räumliche Distanz zu Cousine Julia und deren Mann Sasha

Sasha und Cousine Julia kennen Heidi Klum

Und es wird sogar noch kurioser. Denn Sasha und seine Frau Julia sind gut mit Heidi Klum befreundet. Laut "Bild" waren beide zur Hochzeit mit Tom Kaulitz 2019 und zum 50. Geburtstag der Modelchefin im vergangenen Jahr eingeladen.

Ob Fabienne Heidi Klum von ihrer prominenten Verwandtschaft erzählt hat? Natürlich nicht.

Wir haben Heidi nie erzählt, dass wir verwandt sind. Wieso auch? Ich bin bei GNTM, weil ich mich und nicht mein Vitamin B zeigen will. Fabienne

Fabienne geht ihren Weg allein

Ihrer Familie erzählte die 21-Jährige erst sehr spät von ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel". "Bis ich zum Casting eingeladen wurde, habe ich niemandem etwas verraten. Ich wollte es allein schaffen und das habe ich. Darüber bin ich sehr glücklich."

Grüße vom Popstar

Auch Sasha hatte bis vor Kurzem keine Ahnung von Fabiennes GNTM-Ambitionen. Gegenüber "Bild" wünschte er ihr jedenfalls alles Gute für die laufende Staffel.

Ich drücke ihr die Daumen, sie ist eine tolle Person und wird das gut machen. Sasha

Tja, wenn selbst Sasha die Daumen drückt, kann ja kaum noch etwas schiefgehen!

Wie es für Fabienne weitergeht, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Dieser Artikel wäre natürlich nicht perfekt, ohne eine Kostprobe aus dem Repertoire von Sänger Sasha zu verlinken. Viel Spaß mit dem Sound der Neunziger.