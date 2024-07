"Sind wir als Menschen schon zu abgestumpft?" - In seiner neuen Show setzt sich Entertainer Joko Winterscheidt mit den täglich spürbaren Auswirkungen der Klima-Katastrophe auseinander. In Folge 4 geht er dem Status Quo unseres Ernährungssystems auf den Grund und snackt dafür ein bisschen Erde.

Welchen Einfluss hat unser Essverhalten auf das Klima? Dieser und weiteren Fragen rund um den Klimawandel geht Joko Winterscheidt in seiner neuen Show auf den Grund.





Die Krise auf dem Teller: Was dürfen wir noch essen?

In "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" trifft Moderator Joko Winterscheidt auf Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen und ihn damit Hoffnung schöpfen lassen.

Besonders unser Essverhalten sorgt weltweit immer wieder für Diskussionen im Bezug auf die Klimakrise. Dürfen wir überhaupt noch Fleisch essen? Sollten wir alle vegan leben? Welchen Einfluss hat unser Essverhalten wirklich auf den Klimawandel?

Diesen Fragen geht der Entertainer in Folge 4 mit dem Titel "Die Krise auf dem Teller" auf den Grund.



Joko Winterscheidt hinterfragt unser Essen

Beim Besuch einer Rinder-Massenzucht in den USA verschlägt es Joko fast die Sprache.

No f***ing way! Hier stehen hunderttausende Kühe, nur um für unsere Nahrung zu existieren. Joko Winterscheidt

Trotz des schockierenden Anblicks, gibt Joko ehrlich zu: "Das macht jetzt dennoch nichts mit meinem Fleischkonsum".

Sind wir als Menschen schon so abgestumpft? Wollen wir so sehr an unserer Ernährungsweise festhalten, dass wir die Konsequenzen ignorieren?

Joko macht sich auf die Suche nach einer nachhaltigen Landwirtschaftsform, die Viehzucht im Einklang mit der Natur betreibt. Und er wird fündig.

Das unglaubliche Ausmaß von Massentierhaltung ist unvorstellbar. © Amazon Studios

"Es gibt schon eine andere Art von Viehzucht!" : Joko wird zum Cowboy

Joko besucht eine besondere Großfamilie in der Nähe von San Francisco. Die Markegards halten ihre Rinder auf Grasland und bewirtschaften ihr Land so, dass sich die Erde von dem Stress der Viehzucht erholen kann.

Das Ganze wird zu einem echten Cowboy-Abenteuer für den Moderator. Die Markegards erklären ihm, wie die richtige Bewirtschaftung von Graslandschaft, Tonnen an CO₂-Emissionen einsparen kann.

Kann Viehzucht also vielleicht sogar dabei helfen, das Klima zu retten? Joko Winterscheidt

Der Host ist begeistert von dem simplen und doch so effektiven Konzept, die verursachten Emissionen an die Erde zurückzugeben.

Und wie gut das Weideland der Markegards ist, kann man sogar schmecken! Deshalb wird Joko ein überraschendes Angebot gemacht: "Willst du mal probieren?" Prompt langt der Entertainer zu und steckt sich einen Klumpen Erde in den Mund.

Ob die Erde wirklich schmeckt, wie die nachhaltige Viehzucht der Zukunft aussehen könnte und was sich Luisa Neubauer und "der König der Schweine" von Tönnies beim gemeinsamen Abendessen zu sagen haben, erfährst du in Folge 4 von "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show".