Die sechsteilige Doku "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" geht den Ursachen der Klima-Katastrophe auf den Grund. Host und Entertainer Joko Winterscheidt trifft auf seiner Reise auf Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen. In Folge 4 stößt er auf eine unglaubliche Theorie: Kann Kuh-Mist etwas unser Klima retten?

Das Wichtigste in Kürze Joko Winterscheidt sucht nach revolutionären Ideen, um die Klima-Katastrophe doch noch aufzuhalten. In Kalifornien wird er auf eine ungewöhnliche Viehzucht aufmerksam.

Können wir überhaupt noch Fleisch essen, ohne das Klima zu verpesten?

Beim Anblick hunderttausender Rinder, die auf einer herkömmlichen Massentierhaltungsfarm in Kalifornien stehen, erscheint die Frage "Was ist eigentlich das Problem?" geradezu absurd. Doch Joko Winterscheidt will es ganz genau wissen: Welchen Einfluss hat unser Essverhalten auf das Klima?

Also macht sich der Entertainer auf die Suche nach konkreten Zahlen - und die liegen schwer im Magen: Das globale Ernährungssystem produziert bis zu ein Drittel aller Treibhausgase. Der Großteil dieser Treibhausemissionen wird durch die Herstellung tierischer Produkte hervorgerufen.

Pro Kilogramm Rindfleisch brauchen wir rund 40 Kilogramm Futter. Und diese pflanzlichen Futtermittel brauchen wiederum: Licht, Wasser und vor allem Platz. Deshalb werden zahllose Wälder gerodet und natürliche Landflächen zerstört.

Wir ernähren viel mehr Tiere, als wir mit diesen Tieren, Menschen ernähren. Joko Winterscheidt

Die drei schädlichsten Aspekte von Viehzucht:

Methanemissionen (die berühmten Rülpse von Kühen)

Lachgas-Bildung durch zusätzliche Düngung der Futterfelder

Rodung und Veränderung der natürlichen Beschaffenheiten von Land für die Anpflanzung von Futtermitteln

Joko als Cowboy: Die Lösung für die Klimakrise?

Auf seiner Reise durch Kalifornien in den USA begegnet Joko einer besonderen Großfamilie. Die Markegards haben eine einzigartige Form der Viehzucht entwickelt, die vollkommen CO₂-neutral sein soll.

Die wichtigsten Zutaten des nachhaltigen Systems: Gras und Kuh-Mist.

"Mit unserer Art der Landwirtschaft ahmen wir die Natur nach", erklären die Markegards dem Entertainer. Joko - in seiner Rolle als Freizeit-Cowboy voll und ganz angekommen - zieht über die weiten Graslandschaften und sieht sich die Erde dort noch genauer an.

Würden wir Viehzucht überall so betreiben, könnten wir die durch Menschen verursachten Emissionen relativieren. Mrs. Markegard

Im Gespräch mit einer Bodenforscherin kommt Joko dem Geheimnis dieser besonderen Erde auf die Schliche: "Grasland hat enormes Potenzial, um Unmengen an CO₂-Emissionen zu speichern".

Wie die besondere Landwirtschaftsform der amerikanischen Großfamilie aussieht, ob diese andere Art der Viehzucht wirklich die Klima-Katastrophe aufhalten könnte und welche Ideen Joko noch entdeckt, um unser Essverhalten zu revolutionieren, siehst du in Folge 4 "Die Krise auf dem Teller" in "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show".

