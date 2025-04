1. Mai, 8. Mai, 29. Mai 2025: Das sind die Feiertage im kommenden Monat

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen sich freuen: Der Mai bringt gleich zwei Feiertage mit sich, die auch noch sehr günstig liegen. Berliner:innen haben sogar drei Tage frei.

März, April, Mai und Juni bringen - unter anderem wegen Ostern und Pfingsten - traditionell einige Feiertage mit sich. Die Verteilung auf die Monate ist dabei in jedem Jahr unterschiedlich. Im jetzt anstehenden Mai gibt es zwei bundesweite Feiertage - Berlin hat noch einen mehr.

Tag der Arbeit am 1. Mai

Gleich zum Monatsbeginn steht wieder der Tag der Arbeit am 1. Mai auf der Feiertagsliste. Er steht im Zeichen der Arbeitnehmer:innenrechte und der sozialen Gerechtigkeit. Ursprünglich entstand dieser Feiertag aus den Arbeiter:innenbewegungen des 19. Jahrhunderts, die für bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten und ein gerechtes Lohnsystem kämpften.

Die Wurzeln des Tags der Arbeit reichen bis ins Jahr 1886 zurück, als in den USA Tausende von Arbeiter:innen für den Acht-Stunden-Tag demonstrierten. Diese Proteste führten zu einem tragischen Ereignis, dem Haymarket Riot in Chicago, bei dem viele Menschen ums Leben kamen. In Gedenken an diese Ereignisse wurde der 1. Mai zum internationalen Feiertag erklärt.

In Deutschland wurde der Tag der Arbeit erstmals 1890 gefeiert und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Feiertag entwickelt. Er symbolisiert nicht nur den Kampf der Arbeiter:innen für ihre Rechte, sondern auch die Solidarität innerhalb der Arbeitswelt. Viele Gewerkschaften und Organisationen nutzen diesen Tag, um auf aktuelle Themen aufmerksam zu machen, die die Beschäftigten betreffen, wie zum Beispiel faire Löhne, Arbeitszeitregelungen und soziale Absicherung.

Der 1. Mai wird in Deutschland oft mit zahlreichen Demonstrationen, Kundgebungen und Festen gefeiert. Gewerkschaften wie DGB, Verdi oder IG Metall organisieren große Veranstaltungen in Städten, um ihre Anliegen zu präsentieren und die Solidarität unter den Beschäftigten zu stärken. Zudem gibt es oft kulturelle Programme, Live-Musik und Reden von prominenten Vertreter:innen der Arbeiter:innenbewegung. Der Tag der Arbeit ist in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. 2025 fällt der 1. Mai auf einen Donnerstag - ideal also, um den Freitag als Brückentag für ein verlängertes Wochenende zu nutzen.

Christi Himmelfahrt am 29. Mai

Jedes Jahr an einem Donnerstag wird Christi Himmelfahrt gefeiert. Das resultiert daraus, dass der Feiertag immer auf den 39. Tag nach Ostern fällt. Am 29. Mai ist es diesmal so weit. Der christliche Feiertag erinnert an die Auffahrt Jesu Christi in den Himmel, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird. Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu verbrachte er 40 Tage mit seinen Jüngern, um ihnen zu erscheinen und sie zu lehren. Am Ende dieser Zeit führte er sie auf einen Berg, von wo aus er in den Himmel aufstieg. Dieser Moment wird als triumphale Rückkehr in den Himmel verstanden und markiert das Ende seiner irdischen Mission.

Christi Himmelfahrt symbolisiert aber auch die Hoffnung auf das ewige Leben für alle gläubigen Christ:innen. Der Feiertag wird oft als Vorbote von Pfingsten angesehen, da die Apostel nach der Himmelfahrt auf die Ankunft des Heiligen Geistes warteten. In vielen Gemeinden finden an Christi Himmelfahrt besondere Gottesdienste statt.

Doch es geht am 29. Mai nicht nur religiös zu. An Christi Himmelfahrt wird traditionell auch der Vatertag begangen. Nicht nur Väter, sondern Männer aller Altersklassen, nutzen den Tag für gemeinsame Ausflüge in Parks, Wälder oder die Stadt. Oftmals ziehen die Gruppen dabei einen Bollerwagen hinter sich, der mit (alkoholischen) Getränken, Snacks und anderen Utensilien gefüllt ist. Viele Väter verbringen den Tag aber auch mit ihrer Familie bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten.

Berlin gedenkt dem Kriegsende am 8. Mai

Einen Tag mehr frei als der Rest der Republik hat in diesem Jahr Berlin. Am 8. Mai jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. In der Hauptstadt ist der Tag daher - wie schon 2020 - ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Menschen nicht arbeiten müssen. Allerdings, so jüngst Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), sei der 8. Mai kein Tag zum "freudigen Feiern". Stattdessen müsse es ein Tag des Gedenkens, Erinnerns und des "Niemals-Vergessens" sein.

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa. Vertreter der Wehrmacht unterzeichneten in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 ein entsprechendes Dokument vor den Siegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion im Gebäude des heutigen Museums Berlin-Karlshorst.