14-Jähriger in Unterfranken getötet – Teenager unter Verdacht

Es ist ein besonderer Horror, wenn Kinder verdächtigt werden, andere Kinder getötet zu haben: In einem neuen Fall in Unterfranken deuten die ersten Anzeichen auf solch eine Tat hin. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Das Wichtigste in Kürze In Unterfranken wurde am Freitag (8. September) ein 14-Jähriger tot aufgefunden.

Er wurde in Lohr am Main auf dem Gelände eines Schulzentrums entdeckt.

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen im Teenageralter festgenommen.

Schrecklicher Fund in Unterfranken: Ein Jugendlicher ist in Lohr am Main in Unterfranken am Freitagnachmittag (8. September) tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitagabend mit. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei gegen 18:00 Uhr festgenommen worden. "Aktuell gehen wir von einem Tötungsdelikt aus", sagte er. Das Opfer sei 14 Jahre alt. Zum genauen Alter des Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Todeszeitpunkt noch unklar

Der Verdächtige solle am Samstag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden. Nach Angaben des Polizeisprechers hatte sich am Nachmittag ein weiterer Jugendlicher bei einem Polizeirevier gemeldet und angegeben, dass ein Bekannter von ihm eine andere Person getötet habe. Daraufhin seien Polizisten zum Schulzentrum gefahren und hätten dort den augenscheinlich Schwerverletzten gefunden.

Der Rettungsdienst habe nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen können. Ob das Opfer noch gelebt habe, als die Polizei eintraf, war zunächst unklar. Der Todeszeitpunkt soll nun bei einer Obduktion festgestellt werden. In Bayern waren an diesem Freitag noch Sommerferien. Lohr am Main liegt zwischen Würzburg und Aschaffenburg und hat etwa 15.000 Einwohner.

Wenn Kinder Kinder töten

Kinder, die verdächtigt werden, andere Kinder getötet zu haben – es sind Fälle, die sprachlos machen und hilflos. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass ein elf Jahre alter Junge für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel verantwortlich sein soll.

Der Fall schockierte weit über die Grenzen Bayerns hinaus, zumal die Ermittlungsergebnisse nahezu unfassbar klingen: Vor ihrem Tod durch die Hände des fast gleichaltrigen Mitbewohners des Kinderheimes soll die Zehnjährige von einem 25 Jahre alten Einbrecher vergewaltigt worden sein.

Weiterer Fall aus Franken: Wunsiedel-Drama

Der Deutsche soll aber nicht für den Tod verantwortlich sein. Er wurde inzwischen angeklagt und hat die Taten weitgehend eingeräumt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Der Junge hingegen ist mit elf Jahren zu jung, um für die ihm zugeschriebene Tat bestraft zu werden. Den Erkenntnissen zufolge hatte er das Mädchen stranguliert, nachdem die beiden Kinder gestritten hatten. Worum es dabei ging, blieb zunächst offen.