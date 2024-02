Nicht nur für den Football ist der Super Bowl der jährliche Höhepunkt - auch die US-amerikanische Werbeindustrie freut sich jedes Jahr auf das NFL-Endspiel. Die Spots kosten zwar Millionen - sind das aber auch wert. :newstime zeigt die spannendsten Clips.

Der Super Bowl ist die größte Sportshow der Welt. Das Spiel zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers war und ist auch für die US-amerikanische Werbeindustrie der jährliche Höhepunkt. Spots werden eigens für den Super Bowl produziert - die Ausstrahlung ist aber nicht billig. Für 30 Sekunden werden rund sieben Millionen Dollar fällig. Immerhin blieb der Preis damit im Vergleich zum Vorjahr stabil.

BMW zieht Christopher Walken und Usher heran

"Talkin’ like Walken" heißt der Super-Bowl-Spot von BMW. Der Clip, der zu den teuersten Werbespots des Jahres zählt, hat gleich drei Stars im Aufgebot: Christopher Walken, Usher und der BMW i5 (G60) teilen sich die wertvollen Sekunden.

Bier aus! Budweiser schickt Pferde zur Rettung

Budweiser will die Football-Fans in seiner Werbung mit Pferden mitreißen. Eine Kutsche mit vorgespannten Clydesdales kommt im Schneesturm gerade rechtzeitig zum Super Bowl an, um ein eingeschneites Dorf in den Bergen mit Bier zu versorgen.

Tom Brady bekommt Wettverbot bei Bet MGM

Auch Tom Brady war beim Super Bowl dabei! Diesmal aber im Werbeblock: im Spot von Bet MGM. Im Clip erklärt ihm Schauspieler Vince Vaughn, dass er als einziger nicht bei dem Wettanbieter willkommen sei - er habe zu viel gewonnen.

Messi genießt Miami und trinkt Bier am Strand

Im Werbefilm der Biermarke Michelob Ultra dribbelt Fußball-Superstar Lionel Messi andere Strandbesucher:innen aus und beeindruckt weitere Stars wie "Ted Lasso" Jason Sudeikis. Dann gönnt er sich ein Glas. Scheint ihm zu gefallen in Miami.

Super-Bowl-Ringe: Laut M&Ms aus Erdnussbutter

Woraus werden eigentlich die Super-Bowl-Ringe gefertigt? Im Spot von M&Ms gibt es die Lösung: Die verwendeten Diamanten sind aus Erdnussbutter. Aufgedeckt wird das durch Dan Marino, Terrell Owens und Bruce Smith. Alle drei haben die NFL zwar mitgeprägt, aber exakt null Super Bowls gewonnen.

