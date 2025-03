AfD will Handbremse ziehen: Scheitert Merz' Schuldenpaket an ihrer neuen Klage?

Politiker von AfD, Linker und BSW hatten vor dem Verfassungsgericht erfolglos versucht, die Bundestagsabstimmung über das Schuldenpaket zu verhindern. Die AfD will nicht aufgeben.

Die AfD-Fraktion versucht mit einem weiteren Eilantrag beim Verfassungsgericht in Karlsruhe das Schuldenpaket von Union, SPD und Grünen zu stoppen. Ziel sei es, dem Bundesrat, der am Freitag (21. März) abschließend über die Grundgesetzänderungen entscheiden soll, die Abstimmung vorläufig zu untersagen, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

Verwiesen wird dabei auf ein weiteres Verfahren, das die AfD gegen die Abstimmung des Bundestages bereits angestrengt hatte. Dessen Ausgang sei offen. Würde der Bundesrat zustimmen, "wäre das parlamentarische Verfahren abgeschlossen und das Gesetz könnte in Kraft treten – mit unabsehbaren finanzpolitischen Folgen für unser Land und nachfolgende Generationen", sagte der Justiziar und parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stephan Brandner.

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte den Eingang des Eilantrags.

