Affenpocken-Virus: Erneut in Deutschland im Anmarsch

Die Affenpocken - oder Mpox, so der offizielle Name der Krankheit, war in Deutschland bereits in Vergessenheit geraten. Jetzt sollen laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) wieder Infektionen aufgetreten sein.

Noch sind es nur vereinzelte Fälle von Mpox, die aktuell in Berlin gemeldet worden sein sollen. Nach mehr als einem halben Jahr ohne einen einzigen Fall ist das jetzige und erneute Auftreten der Viruskrankheit allerdings bemerkenswert.

Ein größeres Infektionsgeschehen soll sich nicht anbahnen

Auch wenn es sich lediglich um wenige Fälle handelt - Mpox ist nicht verschwunden und bahnt sich seinen Weg zurück. "Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass sich ein größeres Infektionsgeschehen anbahnt, wenngleich mit Einzelfällen stets zu rechnen ist", so das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in Berlin auf dpa-Anfrage.

"Trotz der über Monate hinweg in weiten Teilen der Welt ruhigen epidemiologischen Lage hat das Robert Koch-Institut (RKI) damit gerechnet, dass neue Fälle auch in Deutschland auftreten können", so das Institut auf seiner Webseite. Zwar sei ein begrenztes Ausbrechen der Krankheit dem RKI zufolge möglich - aber wohl nicht in dem Ausmaß wie 2022.

Mpox, wie die Affenpocken von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun seit einiger Zeit genannt werden, waren bis Anfang 2022 eigentlich nur aus wenigen afrikanischen Ländern bekannt. Im Frühjahr dann trat diese Krankheit plötzlich auch in anderen Ländern auf. Wie bei Corona rief die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand aus, der aber im Mai 2023 für beendet erklärt wurde, nachdem sich die Fallzahlen deutlich dezimiert hatten.