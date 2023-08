Alfons Schuhbeck im Gefängnis: Wie sieht sein Alltag aus?

Alfons Schuhbeck tritt seine mehrjährige Haftstrafe an. Doch wie wird der bekannte Koch seine Tage im Gefängnis verbringen? Ein Einblick in seinen neuen Alltag.

Sein Name ist bekannt, sein Gesicht ist vielen aus dem TV vertraut, doch für Alfons Schuhbeck hat ein komplett neues Kapitel begonnen. Seit gestern (23. August) verbringt er seine Nächte nicht mehr in luxuriösen Betten, sondern hinter Gittern. Der 74-jährige Koch wurde wegen Steuerhinterziehung zu einer Gesamtstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt und sitzt seine Strafe, wie typisch für Ersttäter:innen, in der JVA Landsberg ab.

Aufklärung und Eingewöhnung

Zum Auftakt seines Gefängnisaufenthalts steht ein Gespräch an, in welchem der Neuzugang über seine Rechte und Pflichten aufgeklärt wird. Es folgt ein Medizincheck, um sicherzustellen, dass die Einrichtung zu den Bedürfnissen des Insassen passt. Diese erste Maßnahme dient der Sicherheit von Schuhbeck und ermöglicht es, falls nötig, alternative Unterbringungen oder spezielle medizinische Behandlungen zu veranlassen.

Der Alltag in der JVA Landsberg

Schon heute beginnt für Schuhbeck der "normale" Gefängnisalltag. Die Leitung der JVA Landsberg hat den Ruf, besonders streng zu sein. Auch prominente Insassen wie Uli Hoeneß erhielten hier keinen Promi-Bonus - und das wird auch für Schuhbeck gelten. Um 5.50 Uhr in der Früh wird er aufgeweckt und der Tag startet mit Arbeit, aber auch etwas Freizeit.

Eine Besonderheit, die den neuen Alltag von Schuhbeck kennzeichnen könnte, ist die Arbeit. Schuhbeck kann, wenn er möchte, in der Küche mithelfen. Das Spektrum umfasst alles von Kartoffelschälen bis hin zur Zubereitung von Menüs für die anderen Insass:innen und das Personal. Bei seiner Erfahrung und Leidenschaft für die Küche dürfte das eine reizvolle Möglichkeit sein.