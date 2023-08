Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis

Alfons Schuhbeck muss bereits in den kommenden Tagen ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft München I hat den Koch zum Haftantritt geladen.

Anzeige

Eine Sprecherin teilte am Freitag (18. August) mit, "dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat". Wann genau der Star-Koch ins Gefängnis muss, sagte sie allerdings nicht, doch werde er die Haft "in den kommenden Tagen" antreten müssen. Das genaue Datum würden die zuständige Justizvollzugsanstalt und Schuhbecks Vertreter nun untereinander besprechen. Der 74-Jährige wird wohl in der JVA Landsberg am Lech einsitzen müssen, so sehe es der entsprechende Belegungsplan vor.

Steuerbetrug in Millionenhöhe

Im Oktober 2022 wurde Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) im Juni weitgehend bestätigt, es sei "im Wesentlichen rechtskräftig", entschied der BGH.

Auch wurde inzwischen gegen den Star-Koch selbst ein Insolvenzverfahren eröffnet. Obendrein sei am Amtsgericht München eine Räumungsklage gegen ihn anhängig, da er die Miete für seine Privatwohnung nicht fristgerecht gezahlt haben soll, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Die für Anfang August geplante Gerichtsverhandlung sei aber "auf Antrag beider Parteivertreter" auf Ende Oktober verlegt worden, vermutlich, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

Anzeige

Anzeige