ARD sendet heute "Brennpunkt" zur Wahl und ihren Folgen - hier kostenlos im Livestream sehen

Der "Brennpunkt" nach der Bundestagswahl 2025 - Wer wird zukünftig Deutschland regieren?

Am Tag nach der Bundestagswahl steht fest: Friedrich Merz hat mit der Union die meisten Stimmen erhalten - wenn auch nicht so viele wie von der CDU erhofft. Dennoch könnte eine Koalition mit der angeschlagenen SPD Merz zum Kanzler küren. Doch auch die AfD steht für Gespräche bereit, verkündete Spitzenkandidatin Alice Weidel. Die Partei konnte ihr Wahlergebnis von 2021 verdoppeln und zieht als zweitstärkste Partei in den Bundestag ein.

Im ARD-"Brennpunkt" werden die Wahlergebnisse der Parteien analysiert und die Frage beleuchtet: Wie geht es jetzt weiter?

