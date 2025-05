Auch in Ankara spürbar: Schweres Erdbeben erschüttert die Türkei

In der zentraltürkischen Provinz Konya hat die Erde gebebt. Das Erdbeben der Stärke 5,2 war auch in der Hauptstadtregion Ankara zu spüren.

Das Wichtigste in Kürze Ein starkes Erdbeben erschüttert die Zentraltürkei.

Dieses soll auch in der Hauptstadt Ankara noch zu spüren gewesen sein.

Die Türkei gehört generell zu den erdbebengefährdetsten Regionen der Welt.

Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat am Donnerstagnachmittag (15. Mai) die Stadt Kulu in der Provinz Konya erschüttert. Der Erdstoß ereignete sich laut Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu um 15:46 Uhr Ortszeit. Viele Menschen verließen aus Angst ihre Häuser und blieben zunächst auf den Straßen.

Erdbeben trifft Zentralanatolien am Nachmittag

Auch in der etwa 150 Kilometer entfernten Provinz Ankara war das Beben zu spüren. Über mögliche Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Türkische Behörden reagierten schnell: Innenminister Ali Yerlikaya teilte auf Social Media mit, dass der Katastrophenschutz (AFAD) umgehend ausgerückt sei. "Ich wünsche den vom Erdbeben betroffenen Bürgern alles Gute", schrieb Yerlikaya.

Türkei bleibt Erdbebenrisikogebiet

Die Türkei liegt auf mehreren tektonischen Plattengrenzen und zählt zu den erdbebengefährdetsten Regionen der Welt. Besonders stark gefährdet ist die Marmara-Region rund um Istanbul, wo Experten regelmäßig vor schweren Beben warnen.

Konya gilt hingegen als eher erdbebensicher. Dennoch sei ein Erdstoß der Stärke 5,2 laut Experten in dieser Region bereits "ziemlich kräftig". In der Vergangenheit seien bei vergleichbaren Beben in Konya jedoch keine gravierenden Gebäudeschäden festgestellt worden.