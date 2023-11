Aus für TikTok: Dieses Land verbietet die beliebte App

Die App störe "die soziale Harmonie" und den "guten Willen" - deshalb will jetzt ein weiteres Land das Ende von TikTok besiegeln. Schon bald könnte die beliebte Videoplattform in dem Land Geschichte sein.

Das Wichtigste in Kürze Ein weiters Land will jetzt TikTok verbieten.

Die Regierung begründet die Entscheidung mit den Gefahren der App für die "soziale Harmonie".

Es ist aber nicht das erste TikTok-Verbot.

Mehr als eine Milliarde Menschen nutzen die beliebte Videoplattform TikTok. Die App sorgt aber immer wieder für hitzige Debatten - manchmal wegen gefährlicher Trends unter Jugendlichen, manchmal wegen der Konflikte mit Regierungen. Die Inhalte der Plattform waren einem Land lange ein Dorn im Auge, jetzt steht TikTok dort vor dem Aus: Nepal will die Online-Plattform verbieten.

Die Entscheidung verkündete Außenminister Narayan Prakash Saud - und das mit knallharter Kritik. "Die Regierung hat beschlossen, TikTok zu verbieten, da es notwendig war, die Nutzung der Social-Media-Plattform zu regulieren, die die soziale Harmonie, den guten Willen gestört und den Fluss von unanständigem Material begünstigt hat", warf er laut "ORF" TikTok vor.

Die Entscheidung sei in einer Kabinettssitzung am Montag (13. November) beschlossen worden, nun arbeiteten die Behörden daran, das Verbot umzusetzen. Lokalen Medienberichten zufolge kam es in Nepal in den letzten vier Jahren zu mehr als 1.600 Fällen von Cyberkriminalität im Zusammenhang mit TikTok.

Nicht das erste TikTok-Verbot

TikTok wird nicht zum ersten Mal mit einem Verbot konfrontiert. Zuvor hatte Indien die App aus den sozialen Netzen verbannt. Zu Beginn des laufenden Jahres hatte der US-Bundesstaat Montana TikTok verboten.

Hintergrund der Entscheidungen sind oft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Weltweit nehmen immer mehr Regierungen TikTok unter die Lupe, da befürchtet wird, Nutzerdaten könnten an die chinesische Regierung übermittelt werden. TikToks Muttergesellschaft ByteDance hat diese Behauptung bereits zurückgewiesen. TikTok hat auf die Anfrage der BBC nach einem Kommentar zum jüngsten Verbot durch die Regierung in Nepal nicht reagiert.

