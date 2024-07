"Kinderlose Katzenladies": Trump verteidigt umstrittene Aussage von Vize Vance

Die 2021 getroffenen Aussage von Trumps Vize, dass Frauen ohne Kinder unglückliche "Katzenladies" seien, sorgt weiter für Wirbel. Der Ex-Präsident verteidigt seinen Stellvertreter.

Das Wichtigste in Kürze In einem Interview mit dem Sender Fox News verglich Vance kinderlose Frauen mit unglücklichen "Katzenladies".

Das 2021 getroffene Statement stößt nun auf eine Welle der Kritik.

Ex-Präsident Donald Trump stellt sich öffentlich hinter seinen Vize-Kandidaten.

Der potenzielle nächste Vize-Präsident der USA J.D. Vance sieht sich mit Kritik zu einem 2021 getroffenen Statement über Frauen ohne eigene Kinder konfrontiert. Trump verteidigte die Aussagen seines Stellvertreters in spe jetzt. Nach Donald Trump habe es sich nur um eine "sarkastische Bemerkung" gehandelt, wie der Republikaner am Montag (29. Juli) im Interview mit Fox News angab.

Hintergrund der Debatte ist ein Vance-Interview aus dem Jahr 2021 mit dem damaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson. Hier sagte der US-Senator, dass Frauen ohne eigenen Kinder, wie die amtierende US-Vize-Präsidentin Kamala Harris, "kinderlose Katzenladies [sind], die in ihrem eigenen Leben und mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich sind und deshalb auch den Rest des Landes unglücklich machen wollen."

Ich kann wirklich nicht glauben, dass das von einem potenziellen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten kommt. Jennifer Aniston , 2024

Vance rudert nach "Katzenladies"-Vergleich zurück

Nach seinem heiß diskutieren Statement ordnet J.D. Vance seine Aussagen in einem Interview in der "The Morgan Kelly Show" am 26. Juli ein. Die Medien hätten die Bedeutung seiner Aussagen völlig verzerrt. Für den dreifachen Vater sei die Familie extrem wichtig und Einflussfaktor für seine politische Position: "Ich glaube wirklich, dass es [das Elternwerden] die Perspektive auf eine ziemlich tiefgreifende Art und Weise verändert."

Es habe sich lediglich um eine überspitzt ausgedrückte Kritik an der Familien-Politik der demokratischen Partei gehandelt. Es gehe nicht darum, "Menschen zu kritisieren, die aus verschiedenen Gründen keine Kinder haben, sondern darum, die Demokratische Partei dafür zu kritisieren, dass sie familien- und kinderfeindlich geworden ist."

Auch kritisierte der Senator, wie bei vorherigen Wahlkampfveranstaltungen, die Agenda von Kamala Harris: "Warum gibt es noch Jahre nach dem Ende der Pandemie die Maskierung von Kleinkindern? Warum fordert die Harris-Kampagne gerade heute Morgen […] dazu auf, die Steuergutschrift für Kinder, die die Steuersätze für Eltern von Kleinkindern senkt, nicht einzuführen?"

Trump stellt sich hinter Vize Vance

Während der "Katzenlady"-Vergleich medial für Furore sorgt, stärkt Trump seinem Vize-Kandidaten den Rücken. Auch er wettert, dass Vances Aussagen aus dem Kontext gerissen worden seien. Der Senator aus Ohio würde den Wert der Familie sehr hoch halten: "Er liebt die Familie, sie ist ihm sehr wichtig", unterstreicht der Ex-US-Präsident.

Weiter sagte er: "Er ist in einer sehr interessanten Familiensituation aufgewachsen und findet, dass Familie gut ist. Und ich glaube nicht, dass daran etwas falsch ist."

Jennifer Aniston entsetzt über Vance-Aussage

Hollywood-Star Jennifer Aniston bezog öffentlich Stellung gegen die Statements des 39-Jährigen: "Ich kann wirklich nicht glauben, dass das von einem potenziellen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten kommt", sagte sie in einer Instagram-Story.

Aniston hatte sich selbst Kinder gewünscht. In der Vergangenheit hatte die 55-Jährige angegeben, auch mittels künstlicher Befruchtung versucht zu haben, ein Kind zu bekommen - jedoch ohne Erfolg.

Weiter sagte die "Friends"-Darstellerin: "Mr. Vance, ich bete dafür, dass Ihre Tochter eines Tages das Glück haben wird, eigene Kinder auf die Welt zu bringen. Ich hoffe, sie wird nicht auf die künstliche Befruchtung als zweite Option zurückgreifen müssen. Denn das versuchen Sie ihr auch wegzunehmen."