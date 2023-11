USA: Auto explodiert an US-Grenze zu Kanada

Während der hektischsten Reisezeit des Jahres erschüttert die Explosion eines Autos an einem Grenzübergang die USA. Zu Beginn herrscht eine große Angst vor möglichen Terroranschlägen. Obwohl die Behörden bald Entwarnung geben, werfen die spektakulären Bilder des Vorfalls zahlreiche Fragen auf.

Das Wichtigste in Kürze Kurz vor Thanksgiving (Erntedankfest), kam es an der Grenze zwischen den USA und Kanada zu einer Explosion eines Autos.

Zwei Insassen kamen dabei ums Leben.

Die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Kathy Hochul, sagte, man gehe derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Eine rätselhafte Fahrt eines Wagens und seine Explosion an der Grenze zwischen den USA und Kanada hat vorübergehend Furcht vor einem Terroranschlag ausgelöst. Laut der Deutschen Presse-Agentur raste ein Auto in den USA auf einen Grenzübergang zu, flog zig Meter durch die Luft und ging dann in Flammen auf. Nahe der weltberühmten Niagarafälle gaben die Behörden erst am Mittwochmittag (22. November, Ortszeit) weitgehend Entwarnung.

Die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Kathy Hochul, sagte, man gehe derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Allerdings seien zwei Insassen des Autos ums Leben gekommen, ein Grenzbeamter habe leichte Verletzungen erlitten. Aufzeichnungen des Vorfalls lassen vermuten, dass die Situation leicht noch ernsthafter hätte verlaufen können.

Seit dem 7. Oktober "in Alarmbereitschaft"

Die Explosion ereignete sich einen Tag vor dem in Nordamerika als Thanksgiving bekannten Erntedankfest. Es handelt sich um das bedeutendste Familienfest in den USA, und die Tage vor und nach dem Feiertag am Donnerstag (23. November) markieren die Zeit mit den meisten Reisen im ganzen Jahr.

"Der Stresspegel ist bereits hoch. Wir sind seit dem 7. Oktober in erhöhter Alarmbereitschaft", sagte Gouverneurin Hochul mit Blick auf das beispiellose Massaker der Hamas-Terroristen in Israel und die weltweiten Reaktionen auf die Entwicklungen im Nahen Osten. Auch in den USA hatte das FBI im Zusammenhang damit vor einer gesteigerten Terrorgefahr gewarnt. Daher war es für Hochul wichtig, die Bevölkerung vorerst zu beruhigen.

Der Zwischenfall fand an der Rainbow Bridge in der Stadt Niagara Falls statt, einer Brücke, die Kanada und die USA miteinander verbindet. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen eine beinahe unglaubliche Szenerie: Das Auto rast mit hoher Geschwindigkeit auf der US-Seite auf den Grenzübergang zu, verliert die Kontrolle, überquert den Mittelstreifen und wird auf spektakuläre Weise in die Luft geschleudert. Während des Flugs überwindet es einen Zaun und kommt nach etlichen Metern in der Luft bei der Landung zur Explosion.

Wenn Sie dieses Video sehen, wird Ihnen die Kinnlade herunterfallen. Gouverneurin des US-Bundesstaats New York Kathy Hochul

Der Grenzübergang zwischen den USA und Kanada wurde geschlossen, nachdem ein Fahrzeug an einem Kontrollpunkt auf einer Brücke in der Nähe der Niagara Fälle explodiert war. © Derek Gee/The Buffalo News via AP/dpa

US-Präsident Biden wurde informiert

Die Gouverneurin betonte, es sei offen, ob der Fahrer absichtlich in diesem Tempo auf den Grenzübergang zugefahren sei. Deshalb wolle sie auch nicht von einem Unfall sprechen. Die Behörden gaben vorerst keine Informationen zur Identität der beiden Insassen preis, die nur noch tot geborgen werden konnten.

Nach dem Vorfall ergriffen die Behörden zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen. Mehrere Grenzübergänge zwischen Kanada und den USA wurden vorübergehend geschlossen, und der Zugverkehr zwischen dem US-Bundesstaat New York und Kanada kam zum Stillstand. US-Präsident Joe Biden wurde über den Vorfall informiert. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte im Parlament: "Wir nehmen das außerordentlich ernst."