Bali: Tragisches Ende eines Urlaubs - Touristen bei Erdrutsch im Schlaf getötet

Unvorhersehbar und im Schlaf wurde ein Paar während seines Urlaubs auf Bali von einem Erdrutsch getötet. Starke Regenfälle hatten das Erdreich oberhalb des Holzhauses, in dem sich die beiden befunden hatten, aufgeweicht und so für einen Abgang von Erdmassen gesorgt.

Traumurlaub endet im Albtraum

Der Traumurlaub auf Bali endete für ein Paar in einem tödlichen Albtraum: Mitten im Schlaf wurden eine 47-jährige Frau aus Australien und ihr Begleiter von einem Erdrutsch erfasst und getötet. Nach Starkregen in der Nacht sei das Holzhaus der beiden Tourist:innen im Dorf Jatiluwih von Erdmassen getroffen worden, wie ein Beamter der Katastrophenschutzbehörde sagte. Die Leichen der Opfer wurden in ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Denpasar gebracht - auf X berichten mehrere Medien wie "IDN Times Bali" von dem Unglück. Grund für den Erdrutsch sollen durch den Regen aufgeweichte Bewässerungskanäle gewesen sein, die sich oberhalb des Hauses befanden.

Während der Regenzeit kommt es in ganz Indonesien immer wieder zu Überschwemmungen und Erdrutschen, die besonders durch die Abholzung der Wälder begünstigt werden. Auf Sumatra waren erst kürzlich durch Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen.