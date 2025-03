"Bedrohungslage ist enorm": Bundeswehrverband schlägt nach Ukraine-Schock Alarm

Die USA setzen ihre Militärhilfen für die Ukraine vorerst aus, die EU reagiert mit einem Aufrüstungsvorstoß ihrerseits. Oberst André Wüstner erklärt im :newstime-Interview, warum die Bedrohungslage jetzt "enorm" ist.

Anzeige

Oberst André Wüstner hat nach dem Stopp der US-Militärhilfen für die Ukraine vor einer gefährlichen Situation in Europa gewarnt. "Die Bedrohungslage ist enorm", mahnte er im Interview mit :newstime mit Blick auf die Aggression Russlands.

"Auch wenn wir Experten, Militärs schon in den letzten Jahren gewarnt haben, ist es doch so, dass jetzt nach der Münchner Sicherheitskonferenz, nach dem letzten Zusammentreffen von Trump und Selenskyj dem Letzten klar geworden ist, dass wir uns in Europa zunehmend selbst kümmern müssen, was unsere Sicherheitsarchitektur anbelangt", appellierte er weiter.

Das vollständige Interview von Wüstner und seine Warnungen sehen Sie jetzt KOSTENLOS auf Joyn!