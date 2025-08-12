Anzeige
Unglück im Inselparadies

Beim Bergsteigen: Deutscher auf Mauritius tödlich verunglückt

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 22:13 Uhr
  • dpa
Tragödie auf Mauritius: Ein 20-jähriger Deutscher stürzte beim Wandern auf dem Le Morne Brabant in den Tod.
Ein deutscher Urlauber ist bei einer Wanderung auf dem Le Morne Brabant auf Mauritius tödlich verunglückt. Der 20-Jährige stürzte aus ungeklärter Ursache 125 Meter in die Tiefe. Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein tragisches Unglück ereignete sich auf Mauritius.

  • Ein 20-jähriger deutscher Urlauber stürzte bei einer Wanderung auf den Le Morne Brabant 125 Meter in die Tiefe.

  • Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen. Die Polizei untersucht die genauen Umstände des Vorfalls.

Bei einer Wanderung auf dem Berg Le Morne Brabant auf der Insel Mauritius ist ein 20 Jahre alter deutscher Urlauber tödlich verunglückt. Der Tourist bestieg zusammen mit zwei Freunden am Montag den Berg im Südwesten der Insel im Indischen Ozean, als er aus noch ungeklärter Ursache 125 Meter in die Tiefe stürzte, wie die Behörden des Inselstaates am Dienstag mitteilten.

